Как Кейт Миддлтон и принц Уильям относятся к отсутствию Меган Маркл на коронации

Герцогиня Сассекская останется в США со своими двумя детьми.

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Стало известно, как принц Уильям и Кейт Миддлтон относятся к тому, что Меган Маркл пропустит коронацию Карла ІІІ. Об этом пишет Entertainment Tonight.

Как оказалось, принц и принцесса Уэльские "почувствовали облегчение" от того, что жена принца Гарри пропустит официальное событие в мае 2023 года. Писательница Элоиза Паркер считает, что старший сын короля и его возлюбленная смогут чувствовать себя спокойно при отсутствии Меган Маркл, потому что "на них будет меньше внимания".

"Интерес к этим отношениям настолько велик, и правда в том, что мы никогда не увидим момент "Настоящих домохозяек" между этими женщинами", — рассказывает Паркер.

Принц Гарри и принц Уильям с женами Фото: Getty Images

Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года — в день рождения сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи. Малышу исполнится четыре года.

Как известно, принц Гарри, несмотря на продолжающиеся споры, посетит коронацию своего отца, однако Меган Маркл останется с детьми в США. Супруги потребовали, чтобы их пустили с другими членами королевской семьи на балкон Букингемского дворца, но монарх отказал герцогам.

Принц Гарри и принц Уильям с женами Фото: Getty

Напомним, бывшая подруга Меган Маркл назвала герцогиню Сассекскую эгоисткой.

Также Фокус писал о причине, почему Меган Маркл останется в США во время коронации Карла ІІІ.