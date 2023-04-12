Названа причина, почему Меган Маркл не приедет на коронацию короля Карла III

Дети принца Гарри и Меган Маркл тоже пропустят коронацию своего дедушки, короля Карла III.

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Меган Маркл пропустит коронацию короля Карла III поскольку отношения между Сассексами и королевской семьей все еще остаются "неловкими". Об этом пишет PageSix.

Кроме того, 41-летняя герцогиня Сассекская останется дома в Монтесито, чтобы отметить 4-летие сына Арчи. В то время как принц Гарри полетит в Лондон, чтобы увидеть, как его отец коронуется. Коронация в Вестминстерском аббатстве 6 мая совпадает с днем рождения Арчи.

"Меган никак не могла пропустить день рождения своего сына", — сообщил источник.

Недавно в Букингемском дворце обновили веб-сайт королевской семьи Великобритании и внесли в линию преемственности детей принца Гарри и Меган Маркл: Арчи и Лилибет. Согласно обнародованной информации, дети официально признаны принцем и принцессой и занимают 6 и 7 место в очереди на британский престол.

Один высокопоставленный источник сказал, что "это позор", что Арчи и Лилибет не будут присутствовать на "таком историческом событии".

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

Арчи родился в Лондоне, но прилетал в Великобританию только один раз — на платиновый юбилей королевы Елизаветы в июне прошлого года — с тех пор, как Сассексы переехали в США в 2020 году. Лилибет, родившаяся в Калифорнии, была один раз на родине своего отца.

Ранее Букингемский дворец заявил, что принц Гарри примет участие в коронации своего отца в Вестминстерском аббатстве 6 мая.

Также Фокус писал, что королева Елизавета II считала поведение принца Гарри и Меган Маркл "довольно сумасшедшим".