Кроме этого, покойная монарх не любила долгих разговоров с внуком, считая их тяжелыми, а его поведение странным.

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Королева Елизавета II считала поведение принца Гарри и Меган Маркл "довольно сумасшедшим". Об этом пишет Daily Mail.

Покойная монарх полагала, что преданность герцога Сассекского своей супруге "затмила его разум", как показывает новая книга о жизни членов королевской семьи Великобритании.

Бабушка скандального принца устала от часто нестабильных отношений между наследниками Карла III до того, как Сассекский встретил свою будущую жену.

Но когда супруги начали публично критиковать монархию и презирать отдельных членов семьи, королева была смущена их поведением, назвав его "сумасшедшим". Елизавета II думала, что суждения ее внука были обезображены влиянием американской актрисы, потому что он был "так поглощен" своей любовью к ней.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Кроме этого, сообщается, что покойная монарх не любила долгих разговоров с внуком, считая их тяжелыми, а его поведение странным.

Источник сообщил: "Ее Величество считало звонки принца Гарри довольно тяжелыми и изнурительными. Она не хотела вмешиваться в отношения между отцом и сыном и призывала их поговорить".

Но тогда еще принц Чарльз просто перестал отвечать на звонки младшего сына после того, как Гарри ругался и неоднократно просил денег.

Королевские супруги сложили королевские обязанности в начале 2020 года, переехав в США. Королева Елизавета II была "опустошена", когда принц Гарри и Меган объявили, что покинут королевский чин, особенно после громкого интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл пропустят коронацию Карла ІІІ в мае 2023 года.

Также Фокус писал о комментарии Сары Фергюсон о поведении принца Гарри и Меган Маркл.