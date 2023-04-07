Вышедшая из королевской семьи герцогиня Йоркская считает, что решение нужно принимать увереннее.

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Сара Фергюсон прокомментировала поведение принца Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Independent.

Герцогиня Йоркская заявила, что члены семьи, которые решают покинуть королевскую сферу, должны в конце концов решить, включены ли они или выведены.

"Вы не можете иметь это в обоих случаях", — сказала 63-летняя бывшая супруга принца Энрю. "Вы не можете сидеть на заборе и держать одну ногу внутри, а другую наружу. Ты либо на нем, либо выйдите".

"Не плачьте о том, что вас не пригласили на свадьбу. Вы решили уйти, а теперь идите и живите этим – и будьте этим", – сказала она.

В 1992 году Сара и принц Эндрю развелись, но это было окончательно оформлено в 1996 году. Согласно указу королевы Елизаветы II, развод привел к отмене титула "Ее Королевского Высочества" Ферги, хотя ей было разрешено и дальше называться герцогиней — и с тех пор она поддерживает тесные отношения с семьей.

Комментарии Ферги могут быть истолкованы как едва скрытая критика принца Гарри и Меган Маркл, покинувших королевскую семью по собственному желанию в январе 2020 года, а затем лишенных титулов Его Высочества.

Сара Фергюсон Фото: Getty Images

Ферги, которая также позиционирует себя как писательница любовных романов, сказала, что для нее было "огромной честью" присоединиться к королевской семье, когда она это сделала в 1986 году, "но это также сопровождалось давлением быть в глазах общественности".

"Иногда я боролась с этим, и я думаю, что сегодня социальные сети, вероятно, усложняют это", — сказала она.

В разговоре с People ранее мама принцесс Беатрис и Евгении "не осуждала" решение принца Гарри и Меган Маркл покинуть королевскую жизнь.

"Я не считаю, что любой человек имеет право судить другого человека. Я сама не в состоянии выносить какие-либо суждения", — сказала Фергюсон. "Меня судили всю мою жизнь, и я не имею никакого суждения касательно Сассексов".

Сара Фергюсон и королева Елизавета II Фото: Getty Images

Напомним, стало окончательно известно, посетят ли коронацию Карла ІІІ принц Гарри и Меган Маркл.

Также Фокус писал о комментарии Сары Фергюсон о новой роли Карла III и королевы-консорта Камиллы.