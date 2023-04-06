74-летний Карл III стал королем Великобритании после смерти своей матери, Елизаветы II, в сентябре 2022 года.

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Сара Фергюсон рассказала, что думает о Карле III и королеве-консорте Камилле в новых ролях. Об этом пишет OK Magazine.

63-летняя герцогиня Йоркская рассказала, что она думает о новоиспеченном британском монархе и его жене.

Фергюсон описала, как 74-летний монарх расцветет в роли, которую ему оставила его покойная мать, королева Елизавета II, в своем недавнем интервью.

"Я знаю и короля, и королеву с детства", — сказала герцогиня.

"Я думаю, что если вы посмотрите на послужной список короля в таких сферах, как охрана окружающей среды, где он опередил свое время на десятилетие, и доверие принца, станет понятно, как он чрезвычайный человек", — добавила она.

Король Карл III Фото: Getty

"Как же нам повезло, что он на троне", — продолжила бывшая супруга принца Эндрю.

Карл III поднялся на роль суверена после смерти королевы в сентябре 2022 года. Его коронуют вместе с 75-летней Камиллой 6 мая 2023 в Вестминстерском аббатстве.

Что касается Камиллы, Сара Фергюсон сказала несколько хороших слов, отметив: "Я также восхищаюсь тем, как королева-консорт без устали работала в таких сферах, как грамотность и домашнее насилие".

Карл III и Камилла Паркер-Боулз Фото: Clarence House/Instagram

Напомним, Сара Фергюсон рассказала, что произошло с любимыми корги королевы Елизаветы II после ее смерти.

Также Фокус писал об особом совете Саре Фергюсон от покойной королевы Елизаветы II.