Сара Фергюсон рассказала, что думает о Карле III и королеве-консорте Камилле в новых ролях
74-летний Карл III стал королем Великобритании после смерти своей матери, Елизаветы II, в сентябре 2022 года.
Сара Фергюсон рассказала, что думает о Карле III и королеве-консорте Камилле в новых ролях. Об этом пишет OK Magazine.
63-летняя герцогиня Йоркская рассказала, что она думает о новоиспеченном британском монархе и его жене.
Фергюсон описала, как 74-летний монарх расцветет в роли, которую ему оставила его покойная мать, королева Елизавета II, в своем недавнем интервью.
"Я знаю и короля, и королеву с детства", — сказала герцогиня.
"Я думаю, что если вы посмотрите на послужной список короля в таких сферах, как охрана окружающей среды, где он опередил свое время на десятилетие, и доверие принца, станет понятно, как он чрезвычайный человек", — добавила она.
"Как же нам повезло, что он на троне", — продолжила бывшая супруга принца Эндрю.
Карл III поднялся на роль суверена после смерти королевы в сентябре 2022 года. Его коронуют вместе с 75-летней Камиллой 6 мая 2023 в Вестминстерском аббатстве.
Что касается Камиллы, Сара Фергюсон сказала несколько хороших слов, отметив: "Я также восхищаюсь тем, как королева-консорт без устали работала в таких сферах, как грамотность и домашнее насилие".
Напомним, Сара Фергюсон рассказала, что произошло с любимыми корги королевы Елизаветы II после ее смерти.
Также Фокус писал об особом совете Саре Фергюсон от покойной королевы Елизаветы II.