Сара Фергюсон поделилась трогательным советом, который ей дала покойная королева Елизавета

Сара Фергюсон рассказала, что она вспоминает о совете Елизаветы II, когда она идет на прогулку с корги, которые ей доверила покойная королева.

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Выступая на The One Show в рамках продвижения своей последней книги "Самая интригующая леди", 63-летняя герцогиня Йоркская сказала, что собаки заставляют ее думать о "ценностях", поддерживаемых ее бывшей свекровью. Об этом пишет Daily Mail.

"Есть одна вещь, которую я действительно люблю, когда я с ними, потому что я действительно думаю об Елизавете и о системе ценностей, которую она поддерживала в этой стране, – сказала Фергюсон ведущим Алексу Джонсу и Джермейн Дженас. И я помню, как она говорила: "Сара, в мире должно быть больше доброты, которая разоружила бы злобу".

Герцогиня Йоркская и королева Елизавета Фото: Getty Images

Герцогиня считает, что мы все должны "остановиться, чтобы вспомнить эти слова с уважением и приверженностью великому лидеру, который теперь передал это другому великому лидеру в виде своего сына".

"Это так смешно говорить об этом из-за корги", — добавила она. "Но когда я смотрю на них, я думаю "да, давай".

Сара также считает, что послание усопшего монарха можно и нужно применять шире по всей стране.

Сара Фергюсон с королевскими корги Фото: Instagram @people

Она также призналась, что испытывает страх, что что-нибудь случится с собаками, пока она их выгуливает.

"Поскольку они национальные достояния, я боюсь, когда они бегают, — сказала она ведущим. Они гонятся за всем. Я говорю: "Нет, нет, нет, нация любит вас, остановитесь, остановитесь, прекратите гоняться за белками!"

Напомним, бывшая жена принца Эндрю почтила память своей свекрови и опубликовала в своем Instagram-аккаунте эмоциональный пост о королеве Елизавете II, которая скончалась в сентябре 2022-го.

Также Фокус писал о рассказе Сары Фергюсон про первый арест принцессы Дианы под ночным клубом.