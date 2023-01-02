Сара Йоркская опубликовала трогательный пост о королеве Елизавете II

Сара "Ферги" Фергюсон, герцогиня Йоркская почтила память своей свекрови.

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Бывшая жена принца Эндрю почтила память своей свекрови и опубликовала в своем Instagram-аккаунте эмоциональный пост о королеве Елизавете II, которая скончалась в сентябре 2022-го.

Герцогиня Йоркская поделилась фотографией монарха вместе с отрывком из написанного от руки стихотворения.

"Мы будем скучать за вами, дорогой друг. Когда первоцветы появляются на берегах Виндзора, такие ясные, новые начинания, новые пути, новые радуги, которые нужно увидеть, вы спрятаны в наших сердцах, даже если они разлучены — так что добро пожаловать в 2023 год, зная, что вы свободны. С Новым годом", — говорится в стихотворении.

Несмотря на то, что Сара и принц Эндрю расстались более 25 лет назад, герцогиня продолжала поддерживать теплые отношения с Ее Величеством королевой.

[ + – ] Сара Йоркская и королева Елизавета II Фото: Getty Images

Подписчики Сары поддержали ее в этом эмоциональном посте и написали много приятных слов в адрес королевы Елизаветы II.

Напомним, именно Сара Фергюсон приютила корги покойной королевы Елизаветы. Сэнди и Муик живут вместе с собаками в ее имении.

Позже Фокус писал, что Сара Фергюсон рассказала, как Муику и Сэнди живется с новыми владельцами.