Сара Йоркська опублікувала зворушливий допис про королеву Єлизавету II

Сара "Фергі" Фергюсон, герцогиня Йоркська, вшанувала пам'ять своєї свекрухи.

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Колишня дружина принца Ендрю вшанувала пам'ять своєї свекрухи та опублікувала у своєму Instagram-акаунті емоційний допис про королеву Єлизавету II, яка померла у вересні 2022-го.

Герцогиня Йоркська поділилася фото монарха разом з уривком із написаного від руки вірша.

"Ми нудьгуватимемо за вами, дорогий друже. Коли першоцвіти з'являються на берегах Віндзора, такі ясні, нові починання, нові шляхи, нові веселки, які потрібно побачити, ви сховані в наших серцях, навіть якщо вони розлучені — тож ласкаво просимо в 2023 рік, знаючи, що ви вільні. З Новим роком", — йдеться у вірші.

Незважаючи на те, що Сара та принц Ендрю розлучилися понад 25 років тому, герцогиня продовжувала підтримувати теплі стосунки з Її Величністю королевою.

[ + – ] Сара Йоркська та королева Єлизавета II Фото: Getty Images

Підписники Сари підтримали її у цьому емоційному дописі та написали багато приємних слів на адресу королеви Єлизавети II.

Нагадаємо, саме Сара Фергюсон дала притулок коргі покійної королеви Єлизавети. Сенді та Муїк живуть разом із собаками у її маєтку.

Пізніше Фокус писав, що Сара Фергюсон розповіла, як Муїку та Сенді живеться з новими власниками.