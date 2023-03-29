Сара Фергюсон поділилася зворушливою порадою, яку їй дала покійна королева Єлизавета

Сара Фергюсон розповіла, що вона згадує про пораду Єлизавети II, коли йде на прогулянку з коргі, які їй довірила покійна королева.

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Виступаючи на The One Show у рамках просування своєї останньої книги "Найінтригуюча леді", 63-річна герцогиня Йоркська сказала, що собаки змушують її думати про "цінності", які підтримувала її колишня свекруха. Про це пише Daily Mail.

"Є одна річ, яку я дійсно люблю, коли я з ними, тому що я дійсно думаю про Єлизавету і систему цінностей, яку вона підтримувала в цій країні, – сказала Фергюсон ведучим Алексу Джонсу і Джермейн Дженас. І я пам'ятаю, як вона казала: "Сара, у світі має бути більше доброти, яка б роззброїла злобу".

Герцогиня Йоркська та королева Єлизавета Фото: Getty Images

Герцогиня вважає, що ми всі повинні "зупинитися, щоб згадати ці слова з повагою та прихильністю до великого лідера, який тепер передав це іншому великому лідеру у вигляді свого сина".

"Це так смішно говорити про це через коргі", — додала вона. "Але коли я дивлюся на них, я думаю "так, давай".

Сара також вважає, що послання покійного монарха можна і потрібно застосовувати ширше по всій країні.

Сара Фергюсон з королівським коргом Фото: Instagram @people

Вона також зізналася, що відчуває страх, що щось трапиться з собаками, поки вона їх вигулює.

"Оскільки вони національні надбання, я боюся, коли вони бігають, — сказала вона ведучим. Вони женуться за всім. Я кажу: "Ні, ні, ні, нація любить вас, зупиніться, зупиніться, припиніть ганятися за білками!"

Нагадаємо, колишня дружина принца Ендрю вшанувала пам'ять своєї свекрухи та опублікувала у своєму Instagram-акаунті емоційний пост про королеву Єлизавету II, яка померла у вересні 2022-го.

Також Фокус писав про розповідь Сари Фергюсон про перший арешт принцеси Діани під нічним клубом.