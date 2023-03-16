Сара Фергюсон розповіла про перший арешт принцеси Діани під нічним клубом

Герцогиня Йоркська зізналася, що вони разом із Діаною одягли поліцейську форму і вирушили на дівич-вечір.

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Колишня дружина скандального принца Ендрю, Сара Фергюсон вперше розповіла про те, як у 1986 році їх із принцесою Діаною заарештували під час дівич-вечора. Про кумедний інцидент герцогиня Йоркська згадала на шоу Келлі Кларксон, пише Daily Mail.

Сара "Фергі" Фергюсон розповіла, що це трапилося в 1986 році, на дівич-вечорі перед її весіллям з принцом Ендрю.

Вона з компанією вирушила повеселитися до нічного клубу. І всі переодяглися у костюми поліцейських. Зокрема і сама Фергі та принцеса Діана.

Сара Фергюсон і принцеса Діана в поліцейських костюмах. Фото: Скріншот

Але Сарі та Діані відмовили в обслуговуванні.

"Ми прийшли в нічний клуб. Але тільки ми сіли, як до нас підійшов офіціант і сказав: "Вибачте, це членський клуб. І ми тут не обслуговуємо поліцейських", — згадала Фергюсон.

Вони з Діаною залишилися невпізнаними і пішли, але вже поряд із клубом їх заарештували справжні поліцейські за те, що подруги видавали себе за правоохоронниць, що незаконно.

Опинившись у поліцейському фургоні, вони сховали свої помітні обручки, а потім принцеса Діана побачила "чіпси зі смаком копченого бекону і почала їх їсти".

Сара Фергюсон згадала, що "приголомшений поліцейський закричав на принцесу: "Ви не можете цього зробити!"

Але потім вони зрозуміли, кого заарештували та відпустили дівчат. Однак ніч на цьому не закінчилася і Фергі з Діаною вирушили до ексклюзивного клубу Mayfair Annabel's, де влаштовував парубоцький вечір принц Ендрю.

Його з друзями вони на місці вже не застали, тож пожартували з нього, повернувшись до Букінгемського палацу. Фергі та Діана зачинили перед ним ворота, тож він подумав, що на нього готується засідка.

Герцогиня Йоркська на шоу Келлі Кларксон

Раніше про цей інцидент розповідала королівський біограф Сара Бредфорд. За її словами, Фергі та Діана часто розважалися разом і перевдягалися, видавши себе за інших. А після арешту на дівич-вечорі їх відпустили, коли один із поліцейських таки впізнав принцесу Вельську.

"Він був такий вражений, що не міг у це повірити, і сказав: "Боже мій, це ж принцеса Вельська!" — Розповіла біограф.

Нагадаємо, Фергі та Діана познайомилися, ще будучи дітьми. І вони продовжували дружити, вийшовши заміж за принців. Саме принцеса Діана познайомила Сару Фергюсон із її майбутнім чоловіком.

Сара Фергюсон та принцеса Діана на перегонах Фото: Getty Images

Раніше деякі журналісти писали, що герцогиня Йоркська та принцеса Вельська посварилися. Але зараз Сара запевняє, що вони завжди були близькі.

"Вона багато чому навчила мене. Вона була такою сміливою. Раніше ми чудово проводили час разом", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше Сара Фергюсон розповідала, як піклується про коргІ покійної королеви Єлизавети. 61-річна Сара зазначила, що Санді та Муїк є "національним надбанням" і для неї велика честь взяти їх під опіку.