Сара Фергюсон рассказала про первый арест принцессы Дианы под ночным клубом

Герцогиня Йоркская призналась, что они вместе с Дианой надели полицейскую форму и отправились на девичник.

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Бывшая жена скандального принца Эндрю, Сара Фергюсон впервые рассказала о том, как в 1986 году их с принцессой Дианой арестовали во время девичника. Про забавный инцидент герцогиня Йоркская вспомнила на шоу Келли Кларксон, пишет Daily Mail.

Сара "Ферги" Фергюсон рассказала, что это случилось в 1986 году, на девичнике перед ее свадьбой с принцем Эндрю.

Она с компанией отправилась повеселиться в ночной клуб. И все переоделись в костюмы полицейских. В том числе и сама Ферги и принцесса Диана.

Сара Фергюсон и принцесса Диана в костюмах полицейских Фото: Скриншот

Но Саре и Диане отказали в обслуживании.

"Мы пришли в ночной клуб. Но только мы сели, как к нам подошел официант и сказал: "Извините, это членский клуб. И мы здесь не обслуживаем полицейских", — вспомнила Фергюсон.

Они с Дианой остались неузнанными и ушли, но уже рядом с клубом их арестовали настоящие полицейские, за то что подруги выдавали себя за стражей правопорядка, что незаконно.

Оказавшись в полицейском фургоне, они спрятали свои приметные обручальные, а потом принцесса Диана увидела "чипсы со вкусом копченого бекона и начала их есть".

Сара Фергюсон вспомнила, что "потрясенный полицейский закричал на принцессу: "Вы не можете этого сделать!".

Но потом они поняли, кого арестовали и отпустили девушек. Однако ночь на этом не закончилась и Ферги с Дианой отправились в эксклюзивный клуб Mayfair Annabel's, где устраивал мальчишник принц Эндрю.

Его с друзьями они на месте уже не застали, так что подшутили над ним, вернувшись в Букингемский дворец. Ферги и Диана закрыли перед ним ворота, так что он подумал, что на него готовится засада.

Герцогиня Йоркская на шоу Келли Кларксон

Ранее об этом инциденте рассказывала королевский биограф Сара Брэдфорд. По ее словам Ферги и Диана часто развлекались вместе и переодевались, выдавая себя за других. А после ареста на девичнике их отпустили, когда один из полицейских все-таки узнал принцессу Уэльскую.

"Он был так потрясен, что не мог в это поверить, и сказал: "Боже мой, это же принцесса Уэльская!" – рассказала биограф.

Напомним, Ферги и Диана познакомились, еще будучи детьми. И они продолжали дружить, выйдя замуж за принцев. Именно принцесса Диана познакомила Сару Фергюсон с ее будущим мужем.

Сара Фергюсон и принцесса Диана на скачках Фото: Getty Images

Ранее некоторые журналисты писали, что герцогиня Йоркская и принцесса Уэльская поссорились. Но сейчас Сара уверяет, что они всегда были близки.

"Она многому научила меня. Она была такой смелой. Раньше мы прекрасно проводили время вместе", — сказала она.

Напомним, ранее Сара Фергюсон рассказывала, как заботится о корги покойной королевы Елизаветы. 61-летняя Сара отметила, что Сэнди и Муик являются "национальным достоянием" и для нее большая честь, взять их под опеку.