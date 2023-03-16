Сара Фергюсон рассказала про первый арест принцессы Дианы под ночным клубом
Герцогиня Йоркская призналась, что они вместе с Дианой надели полицейскую форму и отправились на девичник.
Бывшая жена скандального принца Эндрю, Сара Фергюсон впервые рассказала о том, как в 1986 году их с принцессой Дианой арестовали во время девичника. Про забавный инцидент герцогиня Йоркская вспомнила на шоу Келли Кларксон, пишет Daily Mail.
Сара "Ферги" Фергюсон рассказала, что это случилось в 1986 году, на девичнике перед ее свадьбой с принцем Эндрю.
Она с компанией отправилась повеселиться в ночной клуб. И все переоделись в костюмы полицейских. В том числе и сама Ферги и принцесса Диана.
Но Саре и Диане отказали в обслуживании.
"Мы пришли в ночной клуб. Но только мы сели, как к нам подошел официант и сказал: "Извините, это членский клуб. И мы здесь не обслуживаем полицейских", — вспомнила Фергюсон.
Они с Дианой остались неузнанными и ушли, но уже рядом с клубом их арестовали настоящие полицейские, за то что подруги выдавали себя за стражей правопорядка, что незаконно.
Оказавшись в полицейском фургоне, они спрятали свои приметные обручальные, а потом принцесса Диана увидела "чипсы со вкусом копченого бекона и начала их есть".
Сара Фергюсон вспомнила, что "потрясенный полицейский закричал на принцессу: "Вы не можете этого сделать!".
Но потом они поняли, кого арестовали и отпустили девушек. Однако ночь на этом не закончилась и Ферги с Дианой отправились в эксклюзивный клуб Mayfair Annabel's, где устраивал мальчишник принц Эндрю.
Его с друзьями они на месте уже не застали, так что подшутили над ним, вернувшись в Букингемский дворец. Ферги и Диана закрыли перед ним ворота, так что он подумал, что на него готовится засада.
Ранее об этом инциденте рассказывала королевский биограф Сара Брэдфорд. По ее словам Ферги и Диана часто развлекались вместе и переодевались, выдавая себя за других. А после ареста на девичнике их отпустили, когда один из полицейских все-таки узнал принцессу Уэльскую.
"Он был так потрясен, что не мог в это поверить, и сказал: "Боже мой, это же принцесса Уэльская!" – рассказала биограф.
Напомним, Ферги и Диана познакомились, еще будучи детьми. И они продолжали дружить, выйдя замуж за принцев. Именно принцесса Диана познакомила Сару Фергюсон с ее будущим мужем.
Ранее некоторые журналисты писали, что герцогиня Йоркская и принцесса Уэльская поссорились. Но сейчас Сара уверяет, что они всегда были близки.
"Она многому научила меня. Она была такой смелой. Раньше мы прекрасно проводили время вместе", — сказала она.
Напомним, ранее Сара Фергюсон рассказывала, как заботится о корги покойной королевы Елизаветы. 61-летняя Сара отметила, что Сэнди и Муик являются "национальным достоянием" и для нее большая честь, взять их под опеку.