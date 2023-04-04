Cара Фергюсон рассказала, что случилось с корги королевы через полгода после ее смерти

Собак королевы Сара Фергюсон забрала к себе после смерти монарха.

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Бывшая жена принца Эндрю Сара, герцогиня Йоркская, сообщила, что корги королевы Елизаветы II перестали оплакивать покойного владельца. Об этом она рассказала в эфире шоу Райлана Кларка на BBC Radio. По ее словам, Муик и Сэнди теперь "по-настоящему счастливы".

Как известно, собаки были подарены монарху принцем Эндрю, чтобы отвлечь ее от болезни мужа, принца Филиппа, и скрасить дни самоизоляции из-за карантина, пока она находилась в Виндзорском замке. После смерти королевы собак забрала Сара Фергюсон. Животные покорили сердца всего мира на церемонии прощания с Елизаветой II.

Сэнди и Муик прощаются со своей хозяйкой, сентябрь 2022 Фото: Скриншот

"Их хвосты теперь поднялись, так что я думаю, что они пережили свое горе", – отметила герцогиня.

Женщина добавила, что животные очень избалованы и спят в своих "королевских собачьих кроватях с коронами".

Мать принцесс Евгении и Беатрис говорит, что королева научила Сэнди и Муика нежности, а сейчас Сара часто делает то, что делала предыдущая хозяйка: лично разламывает для них печенье и кормит из рук.

Герцогиня Йоркская, которая в настоящее время живет в Королевской ложе в поместье Беркшир со своим бывшим мужем принцем Эндрю, также описала семью Йорков как "единицу", которая "символизирует отсутствие суждений, доброту и движение вперед". Говоря о своих двух дочерях, принцессе Беатрис и принцессе Евгении, она отметила, что ее девочки "стоят за службу. Они выступают за то, чтобы выполнять с достоинством очень, очень тяжелую работу, они матери, они общественные деятели, и они занимаются благотворительностью, являются выдающимися примерами принцесс на службе, чему их бабушка учила их, и я учила их со смирением".

Сара Фергюсон планирует отпраздновать коронацию короля Карла III:

"Это так захватывающе, он такой необыкновенный человек. Наконец-то люди признают всю работу, которую он проделал для окружающей среды, все, чему он служил".

Ранее Фокус писал, что Сара Фергюсон поделилась советом, который ей в свое время дала королева.