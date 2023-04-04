Cара Фергюсон розповіла, що сталося з коргі королеви через пів року після її смерті

Собак королеви Сара Фергюсон забрала до себе після смерті монарха.

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Колишня дружина принца Ендрю Сара, герцогиня Йоркська, повідомила, що коргі королеви Єлизавети II перестали оплакувати покійну власницю. Про це вона розповіла в ефірі шоу Райлана Кларка на ВВС Radio. За її словами, Муїк та Сенді тепер "по-справжньому щасливі".

Як відомо, собаки були подаровані монарху принцом Ендрю, щоб відволікти її від хвороби чоловіка, принца Філіпа, і урізноманітнити дні самоізоляції через карантин, поки вона перебувала у Віндзорському замку. Після смерті королеви собак забрала Сара Фергюсон. Тварини підкорили серця всього світу на церемонії прощання з Єлизаветою ІІ.

Сенді та Муїк прощаються зі своєю господинею, вересень 2022 Фото: Скриншот

"Їхні хвости тепер піднялися, тож я думаю, що вони пережили своє горе", — зазначила герцогиня.

Жінка додала, що тварини дуже розпещені і сплять у своїх "королівських собачих ліжках із коронами".

Матір принцес Євгенії та Беатріс каже, що королева навчила Сенді та Муїка ніжності, а зараз Сара часто робить те, що робила попередня власниця: особисто розламує для них печиво та годує з рук.

Герцогиня Йоркська, яка нині живе в Королівській ложі в маєтку Беркшир зі своїм колишнім чоловіком принцом Ендрю, також описала сім'ю Йорків як "одиницю", котра "символізує відсутність суджень, доброту та рух уперед". Говорячи про своїх двох дочок, принцесу Беатріс та принцесу Євгенію, вона зазначила, що її дівчатка "стоять за службу. Вони виступають за те, щоб виконувати з гідністю дуже важку роботу, вони матері, вони громадські діячки, і вони займаються благодійністю, є видатними прикладами принцес на службі, чому їхня бабуся навчала їх, і я навчала їх зі смиренністю".

Сара Фергюсон зізналася, що планує відсвяткувати коронацію короля Карла III: "Це так захоплююче, він така незвичайна людина. Нарешті люди визнають усю роботу, яку він зробив для навколишнього середовища, все, чому він служив".

Раніше Фокус писав, що Сара Фергюсон поділилася порадою, яку їй свого часу дала королева.