74-річний Карл ІІІ став королем Великобританії після смерті своєї матері, Єлизавети ІІ, у вересні 2022.

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Сара Фергюсон розповіла, що думає про Карла ІІІ та королеву-консорта Каміллу в нових ролях. Про це пише OK Magazine.

63-річна герцогиня Йоркська розповіла, що вона думає про новоспеченого британського монарха та його дружину.

Фергюсон описала, як 74-річний монарх розквітне в ролі, яку йому залишила його покійна мати, королева Єлизавета ІІ, у своєму нещодавньому інтерв’ю.

"Я знаю і короля, і королеву з дитинства", — сказала герцогиня.

"Я думаю, що якщо ви подивитеся на послужний список короля в таких сферах, як охорона навколишнього середовища, де він випередив свій час на десятиліття, і довіра принца, стане зрозуміло, яка він надзвичайна людина", — додала вона.

Король Карл ІІІ Фото: Getty

"Як же нам пощастило, що він на троні", — продовжувала колишня дружина принца Ендрю.

Карл ІІІ піднявся на роль суверена після смерті королеви у вересні 2022 року. Його коронують разом із 75-річною Каміллою 6 травня 2023 у Вестмінстерському абатстві.

Що стосується Камілли, Сара Фергюсон сказала кілька хороших слів, зазначивши: "Я також захоплююся тим, як королева-консорт невтомно працювала в таких сферах, як грамотність і домашнє насильство".

Карл ІІІ та Камілла Паркер-Боулз Фото: Clarence House/Instagram

Нагадаємо, Сара Фергюсон розповіла, що сталося з улюбленими коргі королеви Єлизавети ІІ після її смерті.

Також Фокус писав про особливу пораду Сарі Фергюсон від покійної королеви Єлизавети ІІ.