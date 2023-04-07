Букингемский дворец ответил на условие принца Гарри и Меган Маркл относительно коронации

Герцоги Сассекские хотели быть на балконе Букингемского дворца вместе с другими членами королевской семьи.

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Вопрос приезда принца Гарри и Меган Маркл на коронацию короля Карла III до сих пор не решен, поскольку в Букингемском дворце отвергли главное требование пары по поводу предстоящей церемонии. Как известно, герцоги Сассекские хотели вместе с другими членами монаршей семьи находится на балконе официальной королевской резиденции во время пролета самолетов ВВС в честь коронации, но им отказали. Такое право предоставляется исключительно работающим членам БКС, пишет Express со ссылкой на источники во дворце.

В этом месяце были обнародованы официальные приглашения на церемонию, поскольку они были разосланы более чем 2000 гостям, как и имена тех, кто появится на балконе дворца вместе с королем во время полета. Гарри и Меган в этом списке нет. Зато вместе с королем и королевой на балконе будут принц и принцесса Уэльские и их трое детей, Джордж, Шарлотта и Луи.

Источник сообщил, что король "очень ясно" дал понять, кем он хочет представлять монархию в этот день.

"Здесь мало места для сантиментов, это государственное мероприятие, а не семейное, и правильно, что только работающие члены семьи присутствуют на большом общественном моменте", – добавили он.

И без того сложные отношения Сассексов с остальными членами семьи еще больше ухудшились после выхода мемуаров принца Гарри "Запасной" и документального сериала "Гарри и Меган", где обнародовано немало острых моментов из жизни королевских родственников. При этом сам автор книги заявил, что ничего из того, что он сделал, не имело "какого-либо намерения" причинить им вред.

"Я люблю своего отца. Я люблю своего брата. Я люблю свою семью. Я всегда люблю их", – сказал, он в разговоре с Томом Брэдби.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри, который недавно был в Лондоне, не смог увидеться с отцом. Его Величество сослался на занятость и не захотел встречаться с сыном.