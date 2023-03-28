Принц Гарри внезапно прилетел в Лондон: что произошло

Визит герцога Сассекского стал настоящей неожиданностью для поклонников королевской семьи.

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38-летний принц Гарри внезапно прилетел в Великобританию из Монтесито, и поскольку его визит не был анонсирован, появление королевской особы на улицах Лондона вызвало настоящий ажиотаж. Оказалось, что герцог Сассекский лично прибыл в Высокий суд Лондона, чтобы принять участие в судебном процессе против издателей Daily Mail, ANL (Associated Newspapers Limited), пишет Hello.

Принц входит в группу высокопоставленных лиц, которые подают заявления о неправомерном использовании частной информации и предполагаемом незаконном сборе информации. Среди них – певец Элтон Джон и актриса Элизабет Херли. В иске утверждается, что Гарри и другие истцы стали жертвами ряда "незаконных действий", в том числе "найма частных детективов для тайного размещения подслушивающих устройств в автомобилях и домах людей" и "поручения лицам тайно прослушивать и записывать людей в прямом эфире, частные телефонные звонки во время их проведения

Ожидается, что издатель попытается закрыть дело в ходе четырехдневного предварительного слушания.

Герцог Сассекский прилетел в Лондон без жены Фото: Getty

Представитель Associated Newspapers ранее отверг обвинения как "нелепую клевету, которая, по-видимому, является не чем иным, как заранее спланированной и организованной попыткой втянуть заголовки Mail в скандал со взломом телефонов, касающийся статей до 30-летней давности".

"Эти необоснованные и крайне клеветнические заявления, основанные на отсутствии достоверных доказательств, кажутся просто ловлей рыбы со стороны заявителей и их адвокатов, некоторые из которых уже возбудили дела в других местах", – заявил представитель ответчика.

Герцоги Сассекские ранее подали в суд на издателя, и в феврале 2021 года Гарри принял компенсацию по делу, в котором компанию обвинили в клевете. Другое дело, связанное с историей о его заявке на частную охрану, когда он находился в Соединенном Королевстве, все еще продолжается.

Королевская семья никак не прокомментировала приезд принца, который появился в Великобритании впервые после похорон бабушки-королевы.

Ни Гарри, ни Меган до сих пор не подтвердили, что будут на коронации Карла III в мае.

Ранее Фокус писал, что из-за откровений герцога Сассекского в книге "Запасной" у него могут возникнуть проблемы с американской визой, поскольку он написал, что употреблял наркотики.