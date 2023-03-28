Принц Гаррі раптово прилетів до Лондона: що сталося

Візит герцога Сассекського став справжньою несподіванкою для шанувальників королівської родини.

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38-річний принц Гаррі раптово прилетів до Великобританії з Монтесіто, і, оскільки його візит не був анонсований, поява королівської особи на вулицях Лондона викликала справжній ажіотаж. Виявилося, що герцог Сассекський особисто прибув до Високого суду Лондона, щоб взяти участь у судовому процесі проти видавців Daily Mail, ANL (Associated Newspapers Limited), пише Hello.

Принц входить до групи високопосадовців, які подали заяву про неправомірне використання приватної інформації та передбачуваний незаконний збір інформації. Серед них — співак Елтон Джон і акторка Елізабет Герлі. У позові стверджується, що Гаррі й інші позивачі стали жертвами низки "незаконних дій", зокрема "найму приватних детективів для таємного розміщення пристроїв для пролуховування в автомобілях і будинках людей" і "доручення особам таємно прослуховувати й записувати людей у прямому ефірі, приватні телефонні дзвінки під час їх проведення".

Очікується, що видавець спробує закрити справу під час чотириденного попереднього слухання.

Герцог Сассекський прилетів до Лондона без дружини Фото: Getty

Представник Associated Newspapers раніше відкинув звинувачення як "безглуздий наклеп, який, мабуть, є нічим іншим, як заздалегідь спланованою та організованою спробою втягнути заголовки Mail у скандал зі зломом телефонів, що стосується матеріалів майже 30-річної давності".

"Ці необґрунтовані та вкрай наклепницькі заяви, засновані на відсутності достовірних доказів, здаються просто ловом риби з боку заявників і їхніх адвокатів, деякі з яких уже порушили справи в інших місцях", — заявив представник відповідача.

Герцоги Сассекські раніше подали до суду на видавця, і в лютому 2021 року Гаррі прийняв компенсацію в справі, де звинуватили компанію в наклепі. Інша справа, пов'язана з історією про його заявку на приватну охорону, коли він перебував у Сполученому Королівстві, триває.

Королівська родина ніяк не прокоментувала приїзд принца, який з'явився у Великобританії вперше після похорону бабусі-королеви.

Ні Гаррі, ні Меган досі не підтвердили, що будуть на коронації Карла ІІІ в травні.

Раніше Фокус писав, що через одкровення герцога Сассекського в книзі "Запасний" у нього можуть виникнути проблеми з американською візою, оскільки він написав, що вживав наркотики.