Принц Гаррі розповів, чим марихуана краща за кокаїн, і тепер може позбутися візи США

Надмірні одкровення принца Гаррі можуть зіграти з ним поганий жарт. У США не люблять негромадян, які захоплювалися психотропами.

Related video

Принц Гаррі, він же герцог Сассекський, може залишитися без американської візи, і причина цього — його одкровення про вживання кокаїну та психоделиків, про що він розповів у розмові з терапевтом Габором Мате на тему "Міф про норму: травми, хвороби та зцілення в токсичній культурі", повідомляє Mirror.

Королівська особа зізналася, що він почав вживати траву та аяваску — психоактивний напій, — щоб упоратися із травмою зі свого минулого.

"Я почав займатися цим для розваги, а потім почав розуміти, наскільки це добре для мене", — відверто розповів принц.

Проте журналіст Пірс Морган зазначає, що ці слова візьмуть на озброєння співробітники імміграційної служби США, які "займають драконівську позицію, коли йдеться про неамериканців, які вживають наркотики в країні".

"Гаррі ледве закінчив глобальний тур із розгрому сім'ї на підтримку своїх зрадницьких мемуарів про розгром сім'ї, він неминуче вирішив, що світ ще недостатньо почув від нього.

Отже, останній хрип Гаррі — це сеанс терапії в прямому ефірі з доктором Габором Мате, відомим експертом із травм, на якому він знову нагадав нам, що він, Гаррі, — найбільша жертва у світі”, — поіронізував Морган, відомий своїм антагонізмом щодо Сассексів.

Про те, що вживав наркотики, Гаррі розповів у мемуарах "Запасний". Він написав, що курив канабіс, живучи в Ноттінгемському котеджі у 2015 році. Принц запевняє, що на відміну від кокаїну, марихуана йому допомогла.

"Це була скоріше соціальна річ, і вона, напевно, дала мені почуття приналежності, я думаю, що це, ймовірно, також змусило мене почуватися інакше, ніж я почувався, що було свого роду точкою зору. Марихуана інша, вона дійсно мені допомогла", — зазначив він.

Що стосується аяваски, то вона, якщо вірити герцогу, принесла йому почуття розслаблення, звільнення, комфорту й легкості.

Канабіс є законним у Каліфорнії, де нині проживає принц Гаррі, і хоча аяваска дозволена для релігійного використання лише в Штатах, деякі міста вирішили декриміналізувати її. Однак в'їзд у США з речовинами може бути незаконним, оскільки використання канабісу з медичною метою не регулюється FDA.

У минулому деяким британцям американські прикордонники заборонили в'їзд у країну через суперечки про наркотики. Наприклад, у 2014 році Найгеллі Лоусон не дозволили сісти на рейс, що прямував у США, оскільки вона мала проблеми з кокаїном.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі та Меган Маркл виставили королівській родині низку умов, після виконання яких вони приїдуть на коронацію нового монарха. Проте з'ясувалося, що в Букінгемському палаці це питання вирішили по-своєму.