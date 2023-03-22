Принц Гарри рассказал, чем марихуана лучше кокаина, и теперь может лишиться визы США

Чрезмерные откровения принца Гарри могут сыграть с ним плохую шутку. В США не любят неграждан, которые увлекались психотропами.

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Принц Гарри, он же герцог Сассекский может остаться без американской визы, и причина этому – его откровения об употреблении кокаина и психоделиков, о чем он рассказал в беседе с терапевтов Габором Мате на тему "Миф о норме: травмы, болезни и исцеление в токсичной культуре", сообщает Mirror.

Королевская особа призналась, что начал употреблять травку и аяуаску — психоактивный напиток — чтобы справиться с травмой из своего прошлого.

"Я начал заниматься этим для развлечения, а затем начал понимать, насколько это хорошо для меня", – разоткровенничался принц.

Однако журналист Пирс Морган отмечают, что эти слова возьмут на вооружение сотрудники иммиграционной службы США, которые "занимают драконовскую позицию, когда речь идет о неамериканцах, употребляющих наркотики в стране".

"Гарри едва закончил глобальный тур по разгрому семьи в поддержку своих предательских мемуаров о разгроме семьи, он неизбежно решил, что мир еще недостаточно услышал от него.

Итак, последний хрип Гарри – это сеанс терапии в прямом эфире с доктором Габором Мате, известным экспертом по травмам, на котором он снова напомнил нам, что он, Гарри, – самая большая жертва в мире", – поиронизировал Морган, известный своим антагонизмом по отношению к Сассексам.

О том, что употреблял наркотики, Гарри рассказал и в мемуарах "Запасной". Он написал, что курил каннабис, живя в Ноттингемском коттедже в 2015 году. Принц уверяет, что, в отличие от кокаина, марихуана ему помогла.

"Это была скорее социальная вещь, и она определенно дала мне чувство принадлежности, я думаю, что это, вероятно, также заставило меня чувствовать себя иначе, чем я себя чувствовал, что было своего рода точкой зрения. Марихуана другая, она действительно мне помогла", – отметил он.

Что касается аяуаски, то она, если верить герцогу, принесла ему чувство расслабления, освобождения, комфорта и легкости

Каннабис является законным в Калифорнии, где в настоящее время проживает принц Гарри, и хотя аяуаска разрешена для религиозного использования только в Штатах, некоторые города решили декриминализовать ее. Однако въезд в США с веществами может быть незаконным, поскольку использование каннабиса в медицинских целях не регулируется FDA.

В прошлом некоторым британцам американские пограничники запретили въезд в страну из-за споров о наркотиках. Так, в 2014 году Найгелле Лоусон не разрешили сесть на рейс, направляющийся в США, поскольку у нее были проблемы с кокаином.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри и Меган Маркл выставили королевской семье ряд условий, после исполнения которых они приедут на коронацию нового монарха. Однако выяснилось, что в Букингемском дворце этот вопрос решили по-своему.