Озвучено условие, при котором принц Гарри и Меган Маркл посетят коронацию Карла ІІІ

Переговоры между королевской семьей Великобритании и скандальными герцогами Сассекскими продолжаются.

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Озвучено условие, при котором принц Гарри и Меган Маркл посетят коронацию Карла III в мае 2023 года. Об этом пишет New York Post.

Одним из первых требований младшего сына британского короля и его супруги было выделение им отдельного места на балконе Букингемского дворца. Однако, как известно, такую привилегию имеют право получить только действующие члены королевской семьи, а Гарри и Меган сложили свои обязанности еще в начале 2020 года.

"Дворец пытается закончить переговоры быстрее, потому что это может привести к хаосу", – рассказывает источник издания. По словам инсайдера, британские роялы делают все возможное, чтобы герцоги Сассекские, несмотря ни на что, посетили официальное событие 6 мая 2023 года, ведь их отсутствие может нанести еще больший вред репутации королевской семьи.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

В частности, источник отметил, что принц Гарри и бывшая американская актриса настаивают, чтобы их пригласили в Букингемский дворец вместе с другими.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Отметим, что после смерти Елизаветы II на престол сошел ее старший сын Карл III. Тем временем дети герцогов Сассекских, Арчи и Лилибет, получили новые королевские титулы.

Напомним, Меган Маркл появилась на публике после получения детьми новых королевских титулов.

Также Фокус писал о комментарии Опры Уинфри касательно приглашения герцогов Сассекских на коронацию британского монарха.