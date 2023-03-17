Коронация Карла ІІІ состоится 6 мая 2023 года.

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69-летняя американская актриса и телеведущая Опра Уинфри прокомментировала приглашение принца Гарри и Меган Маркл на коронацию Карла ІІІ. Об этом пишет New York Post.

Знаменитость пообщалась со своей подругой Гейл Кинг в программе CBS Mornings, чтобы обсудить эту тему.

"Как вы думаете, они должны пойти, вы думаете, что они не должны пойти? Это то, что вы хотели бы прокомментировать? Я слушаю", — спросила Кинг.

"Я думаю, что они должны делать то, что они считают самым лучшим для себя и своей семьи. Вот что я думаю", — ответила Уинфри.

"Вот что сводится к: "Что, по вашему мнению, правильно для вас?"

Опра также быстро отметила, что она не разговаривала с парой по поводу их посещения коронации.

"Они не спрашивали меня о моем мнении", — призналась телеведущая.

Как известно, Опра Уинфри посетила свадьбу герцога и герцогини Сассекских в 2018 году.

Бывшая американская актриса и младший сын Карла III также в 2021 году дали взрывное интервью Уинфри после их выхода из королевской семьи.

В последние месяцы было много предположений, пригласят ли принца Гарри и его жену на официальную коронацию британского монарха этой весной.

Напомним, Меган Маркл знала, на что идет, вступая в брак с членом королевской семьи Великобритании.

Также Фокус писал о крестинах второго ребенка принца Гарри и Меган Маркл.