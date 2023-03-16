Меган Маркл знала, на что идет, перед свадьбой с принцем Гарри, — источник

Известный актер обвинил герцогиню в амбициях присоединиться к королевской семье.

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76-летний шотландский актер Брайан Кокс утверждает, что Меган Маркл "знала, на что идет", выходя замуж за члена королевской семьи, принца Гарри. Об этом пишет Daily Mail.

Кокс подверг критике герцогиню Сассекскую за то, что она вошла в семью с надеждой, что они с принцем Гарри смогут "отрезаться" от устоявшейся "системы".

Актер, разговаривая на Haute Living New York, обвинил бывшую звезду экрана в "амбициях" присоединиться к британской королевской семье и утверждал, что она, возможно, в детстве мечтала выйти замуж за "волшебного принца".

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Time

Кроме того, актер, ранее настаивавший на отмене монархии, повторил, что традиционное образование "нежизнеспособно" и "не имеет никакого смысла".

Кокс, обращаясь к продолжающимся спорам вокруг выхода герцогских супругов из королевской семьи, утверждал, что, хотя люди считают, что Сассекские "невиновны", он считает, что Меган полностью осознавала, что она вошла в древнюю систему.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

"Вы не можете войти в систему, где кого-то уже научили вести себя определенным образом, а затем просто ожидать, что они отключатся", — сказал он. "Я имею в виду, что она знала, на что идет".

Кокс добавил, что у Маркл "очевидно" были "амбиции", когда она вышла замуж за Гарри.

Напомним, дети герцогов Сассекских официально получили королевские титулы.

Также Фокус писал о тайных крестинах второго ребенка принца Гарри и Меган Маркл.