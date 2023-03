30 гостей и без близких родственников. Как прошли крестины дочки принца Гарри

Церемонию устроили в доме принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито.

Стали известны подробности крестин дочки принца Гарри и Меган Маркл. Их друг Омид Скоби рассказал, что девочку окрестили "принцессой Лилибет Дианой" на интимной калифорнийской церемонии. Об этом пишет People.

Скоби утверждает, что на церемонию пригласили отца Гарри, короля Карла, его супругу, королеву-консорт Камиллу, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, но их на церемонии не было.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что начали называть своих детей Арчи и Лилибет принцем и принцессой.

Они провели англиканскую церемонию в своем особняке Монтесито для 30 друзей. Крестным отцом девочки стал миллиардер Тайлер Перри.

Неизвестно, когда британских членов королевской семьи попросили присутствовать и как приглашение было отправлено в Великобританию.

Судебный циркуляр — официальный отчет Великобритании о королевских поездках — показывает, что ни один из старших членов королевской семьи, кроме принцессы Анны, не присутствовал на мероприятиях в день крестин.

В заявлении Сассексов 21-месячная девочка упоминается как "принцесса Лилибет Диана", что впервые демонстрирует, что пара решила воспользоваться своим правом использовать титул принцессы для Лилибет через шесть месяцев после вступления на трон короля Карла в сентябре прошлого года. Малыша Арчи, соответственно, теперь будут называть принцем.

Меган Маркл с дочкой Фото: Скриншот

Говорят, что Гарри и Меган не хотят отказывать своим детям в возможности унаследовать королевские титулы от своего отца, считая это своим правом по рождению, но дадут Арчи и Лили шанс решить, отказаться от королевских титулов или продолжать использовать их, когда они будут старше. Меган, как известно, сказала Опре Уинфри, что Арчи не получил титул принца из-за его расы, но это оспаривалось дворцовыми и конституционными экспертами.

Лилибет Диану крестил англиканский епископ Лос-Анджелеса Джон Тейлор. После этого гости и семья, включая Дорию Рэгланд, мать Меган Маркл, танцевали под плейлист, содержащий песни со свадебного приема Гарри и Меган в Виндзорском замке. Сообщается, что госпел-хор также исполнил песни Oh Happy Day и This Little Light of Mine.

Инсайдер заявил, что титулы принца и принцессы будут использоваться Гарри и Меган в формальной обстановке, но не в повседневном разговоре.

И король Карл не против, заявили в Букингемском дворце, добавив, что официальный сайт королевской семьи теперь будет обновлен, чтобы называть детей принцессой Лилибет и принцем Арчи. В настоящее время на сайте Лилибет называют "мисс Лилибет Маунтбэттен-Виндзор", а ее брата – "мистер Арчи Маунтбэттен-Виндзор".

Правила титула, установленные королем Георгом V в 1917 году, означают, что Арчи и Лили, как дети сына государя, автоматически становятся принцем и принцессой, когда Чарльз становится королем.

Ранее стало известно, но Гарри и Меган попросили покинуть их британский дом коттедж Фрогмор.

Но им позволили там остановиться, если они все-таки приедут на коронацию Карла. Они подтвердили, что получили приглашение. Но не сообщили, приедут ли в мае в Великобританию.