30 гостей та без близьких родичів. Як пройшли хрестини дочки принца Гаррі

Церемонію влаштували у будинку принца Гаррі та Меган Маркл у Монтесіто.

Стали відомі подробиці хрестин дочки принца Гаррі та Меган Маркл. Їхній друг Омід Скобі розповів, що дівчинку охрестили "принцесою Лілібет Діаною" на інтимній каліфорнійській церемонії. Про це пише People.

Скобі стверджує, що на церемонію запросили батька Гаррі, короля Карла, його дружину, королеву-консорт Каміллу, принца Вільяма та Кейт Міддлтон, але їх на церемонії не було.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

Принц Гаррі та Меган Маркл оголосили, що почали називати своїх дітей Арчі та Лілібет принцом та принцесою.

Вони провели англіканську церемонію у своєму особняку Монтесіто для 30 друзів. Хрещеним батьком дівчинки став мільярдер Тайлер Перрі.

Невідомо, коли британських членів королівської родини попросили бути присутніми і як запрошення було відправлено до Великобританії.

Судовий циркуляр — офіційний звіт Великобританії про королівські поїздки — показує, що жоден із старших членів королівської родини, окрім принцеси Ганни, не був присутнім на заходах у день хрестин.

У заяві Сассексів 21-місячна дівчинка згадується як "принцеса Лілібет Діана", що вперше демонструє, що пара вирішила скористатися своїм правом використовувати титул принцеси для Лілібет через шість місяців після вступу на трон короля Карла у вересні минулого року. Малюка Арчі, відповідно, тепер називатимуть принцом.

Меган Маркл із донькою Фото: Скриншот

Кажуть, що Гаррі та Меган не хочуть відмовляти своїм дітям у можливості успадкувати королівські титули від свого батька, вважаючи це своїм правом за народженням, однак дадуть Арчі та Лілі шанс вирішити, чи відмовитися від королівських титулів, чи продовжувати використовувати їх, коли вони будуть старшими. Меган, як відомо, сказала Опрі Вінфрі, що Арчі не отримав титул принца через його расу, але це заперечувалося палацовими і конституційними експертами.

Лілібет Діану хрестив англіканський єпископ Лос-Анджелеса Джон Тейлор. Після цього гості та сім'я, включно з Дорією Регланд, матір'ю Меган Маркл, танцювали під плейлист, який містить пісні з весільного прийому Гаррі та Меган у Віндзорському замку. Повідомляється, що госпел-хор також виконав пісні Oh Happy Day і This Little Light of Mine.

Інсайдер заявив, що титули принца і принцеси будуть використовуватися Гаррі і Меган у формальній обстановці, але не в повсякденній розмові.

І король Карл не проти, заявили в Букінгемському палаці, додавши, що офіційний сайт королівської сім'ї тепер буде оновлено, щоб називати дітей принцесою Лілібет і принцом Арчі. Наразі на сайті Лілібет називають "міс Лілібет Маунтбеттен-Віндзор", а її брата — "містер Арчі Маунтбеттен-Віндзор".

Правила титулу, встановлені королем Георгом V 1917 року, означають, що Арчі і Лілі, як діти сина государя, автоматично стають принцом і принцесою, коли Чарльз стає королем.

Раніше стало відомо, але Гаррі та Меган попросили залишити їхній британський будинок котедж Фрогмор.

Але їм дозволили там зупинитися, якщо вони таки приїдуть на коронацію Карла. Вони підтвердили, що отримали запрошення. Але не повідомили, чи приїдуть у травні до Великобританії.