Керрі Джонсон показала милі фото хрестин молодшого сина
Дружина Бориса Джонсона насолоджується материнством, проводячи час із дітьми в їхньому заміському будинку. Вона із задоволенням показує милі моменти сільського життя.
36-річна Керрі Джонсон, дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, ділиться зі своїми підписниками в Instagram милими моментами зі свого життя в заміському будинку з сім'єю. Вона показує, як проводить час з дітьми, кадри з відпочинку за кордоном і будні багатодітної мами. Зовсім недавно місіс Джонсон порадувала шанувальників знімками хрестин молодшого сина Френкліна.
На одному з них маленький Френк, одягнений у хрестильну сукню своєї матері, сидить на дивані. Керрі сховала його обличчя від цікавих очей за смайликом у вигляді жовтого сердечка.
На іншому фото зображений святковий торт у відтінках синього, білого і сірого зі зворушливим слоном і прикрасою з повітряних кульок нагорі.
Керрі також поділилася фотографією своїх подруг, які стануть хрещеними її сина. Вони обидві посміхаються в камеру.
Пізніше вона опублікувала короткий відеоролик, де двоє її старших дітей, чотирирічний Вілфред і дворічна Ромі, садять троянду, щоб відсвяткувати особливий день свого молодшого брата.
Нещодавно сім'я Джонсонів відсвяткувала четвертий день народження Вілфа неймовірною вечіркою. Вся сім'я зібралася разом і чудово провела час, а інших дітей на святі розважав гігантський ошатний динозавр.
Керрі і Борис пов'язали себе узами шлюбу три роки тому на скромній католицькій церемонії у Вестмінстерському соборі, на якій були присутні лише 30 гостей.
Сім'я Джонсонів живе в приголомшливому заміському особняку в Оксфордширі вартістю 3,5 мільйона фунтів стерлінгів. Будинок під назвою Brightwell Manor є будівлею, внесеною до списку пам'яток архітектури II ступеня, і розташований у Брайтвелл-кам-Сотвелл. Керрі любить ділитися кадрами сільського життя: від дітей, які доглядають за своїми домашніми курчатами і качками, до насолоди смачними пікніками на свіжому повітрі.
Нещодавно Керрі з чоловіком і дітьми відпочивала в Італії, про що традиційно розповіла в соцмережі.
Раніше Фокус писав, що дружина Бориса Джонсона Керрі продемонструвала стильний образ у Букінгемському палаці.