Керрі Джонсон показала милі фото хрестин молодшого сина

Дружина Бориса Джонсона насолоджується материнством, проводячи час із дітьми в їхньому заміському будинку. Вона із задоволенням показує милі моменти сільського життя.

36-річна Керрі Джонсон, дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, ділиться зі своїми підписниками в Instagram милими моментами зі свого життя в заміському будинку з сім'єю. Вона показує, як проводить час з дітьми, кадри з відпочинку за кордоном і будні багатодітної мами. Зовсім недавно місіс Джонсон порадувала шанувальників знімками хрестин молодшого сина Френкліна.

На одному з них маленький Френк, одягнений у хрестильну сукню своєї матері, сидить на дивані. Керрі сховала його обличчя від цікавих очей за смайликом у вигляді жовтого сердечка.

Обличчя сина його мати ховає від фотокамер

На іншому фото зображений святковий торт у відтінках синього, білого і сірого зі зворушливим слоном і прикрасою з повітряних кульок нагорі.

Торт для Френка

Керрі також поділилася фотографією своїх подруг, які стануть хрещеними її сина. Вони обидві посміхаються в камеру.

Подруги Керрі, яких вона обрала хрещеними для свого сина

Пізніше вона опублікувала короткий відеоролик, де двоє її старших дітей, чотирирічний Вілфред і дворічна Ромі, садять троянду, щоб відсвяткувати особливий день свого молодшого брата.

Троянда, посаджена на честь хрестин Франкліна Ромі та Вілфред садять троянду для молодшого брата

Нещодавно сім'я Джонсонів відсвяткувала четвертий день народження Вілфа неймовірною вечіркою. Вся сім'я зібралася разом і чудово провела час, а інших дітей на святі розважав гігантський ошатний динозавр.

Керрі і Борис пов'язали себе узами шлюбу три роки тому на скромній католицькій церемонії у Вестмінстерському соборі, на якій були присутні лише 30 гостей.

Сім'я Джонсонів живе в приголомшливому заміському особняку в Оксфордширі вартістю 3,5 мільйона фунтів стерлінгів. Будинок під назвою Brightwell Manor є будівлею, внесеною до списку пам'яток архітектури II ступеня, і розташований у Брайтвелл-кам-Сотвелл. Керрі любить ділитися кадрами сільського життя: від дітей, які доглядають за своїми домашніми курчатами і качками, до насолоди смачними пікніками на свіжому повітрі.

Нещодавно Керрі з чоловіком і дітьми відпочивала в Італії, про що традиційно розповіла в соцмережі.

Раніше Фокус писав, що дружина Бориса Джонсона Керрі продемонструвала стильний образ у Букінгемському палаці.