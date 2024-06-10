Кэрри Джонсон показала милые фото крестин младшего сына

Жена Бориса Джонсона наслаждается материнством, проводя время с детьми в их загородном доме. Она с удовольствием показывает милые моменты сельской жизни.

36-летняя Кэрри Джонсон, жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, делится со своими подписчиками в Instagram милыми моментами совей жизни в загородном доме с семьей. Она показывает, как проводит время с детьми, кадры с отдыха за границей и будни многодетной мамы. Совсем недавно миссис Джонсон порадовала поклонников снимками крестин младшего сына Френклина.

На одном из них маленький Фрэнк, одетый в крестильное платье своей матери, сидит на диване. Кэрри спрятала его лицо от любопытных глаз за смайликом в виде желтого сердечка.

Лицо сына его мать прячет от фотокамер

На другом фото изображен праздничный торт в оттенках синего, белого и серого с трогательным слоном и украшением из воздушных шаров наверху.

Торт для Фрэнка

Кэрри также поделилась фотографией своих подруг, которые станут крестными ее сына. Они обе улыбаются в камеру.

Подруги Кэрри, которых она выбрала в крестные для своего сына

Позже она опубликовала короткий видеоролик, где двое ее старших детей, четырехлетний Уилфред и двухлетняя Роми, сажают розу, чтобы отпраздновать особый день своего младшего брата.

Роза, посаженная в честь крестин Франклина Роми и Уилфред садят розу для младшего брата

Недавно семья Джонсонов отпраздновала четвертый день рождения Уилфа невероятной вечеринкой. Вся семья собралась вместе и отлично провела время, а среди прочих детей на празднике развлекал гигантский нарядный динозавр.

Кэрри и Борис связали себя узами брака три года назад на скромной католической церемонии в Вестминстерском соборе, на которой присутствовало всего 30 гостей.

Семья Джонсонов живет в потрясающем загородном особняке в Оксфордшире стоимостью 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Дом под названием Brightwell Manor представляет собой здание, внесенное в список памятников архитектуры II степени, и расположен в Брайтвелл-кам-Сотвелл. Кэрри любит делиться кадрами сельской жизни: от детей, ухаживающих за своими домашними цыплятами и утками, до наслаждения вкусными пикниками на свежем воздухе.

Недавно Кєрри с мужем и детьми отдыхала в Италии, о чем традиционно рассказала в соцсети.

Ранее Фокус писал, что жена Бориса Джонсона Кэрри продемонстрировала стильный образ в Букингемском дворце.