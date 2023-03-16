Меган Маркл знала, на що йде, перед весіллям з принцом Гаррі, — джерело

Відомий актор звинуватив герцогиню в амбіціях приєднатися до королівської родини.

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76-річний шотландський актор Браян Кокс стверджує, що Меган Маркл "знала, на що йде", коли виходила заміж за члена королівської родини, принца Гаррі. Про це пише Daily Mail.

Кокс розкритикував герцогиню Сассекську за те, що вона увійшла в родину з надією, що вони з принцом Гаррі зможуть "відрізатися" від усталеної "системи".

Актор, розмовляючи на Haute Living New York, звинуватив колишню зірку екрану в "амбіціях" приєднатися до британської королівської родини та стверджував, що вона, можливо, в дитинстві мріяла вийти заміж "за Чарівного принца".

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Time

Крім того, актор, який раніше наполягав на скасуванні монархії, повторив, що традиційне утворення "нежиттєздатне" і "не має жодного сенсу".

Містер Кокс, звертаючись до триваючих суперечок навколо виходу герцогського подружжя з королівської родини, стверджував, що, хоча люди вважають, що Сассекські є "невинними", він вважає, що Меган цілком усвідомлювала, що вона увійшла в давню систему.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

"Ви не можете ввійти в систему, де когось уже навчили поводитися певним чином, а потім просто очікувати, що вони відключаться", — сказав він виданню. "Я маю на увазі, що вона знала, на що йде".

Кокс додав, що Маркл "очевидно" мала "амбіції", коли вийшла заміж за Гаррі.

Нагадаємо, діти герцогів Сассекських офіційно отримали королівські титули.

Також Фокус писав про таємні хрестини другої дитини принца Гаррі та Меган Маркл.