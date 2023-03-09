Діти принца Гаррі та Меган Маркл отримали королівські титули

Раніше шанувальники королівської родини закликали принца Гаррі та Меган Маркл відмовитися від королівських титулів. Тепер їхні діти — офіційно принц і принцеса.

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У Букінгемському палаці оновили вебсайт королівської родини Великобританії та внесли до лінії наступності дітей принца Гаррі та Меган Маркл: Арчі та Лілібет. Згідно з оприлюдненою інформацією, діти офіційно визнані принцом і принцесою та посідають 6 й 7 місце в черзі на британський престол.

Якщо раніше вони значилися як "майстер" і "міс" Маунтбеттен-Віндзор, то тепер вони "принц Арчі Сассекський" і "принцеса Лілібет Сассекська".

Принц Арчі та принцеса Лілібет на шостому та сьомому місці в черзі на престол Фото: royal.uk

Це сталося невдовзі після того, як їхні батьки з Каліфорнії заявили, що Арчі та Лілібет мають "право народження" називатися принцом і принцесою в заяві, яка захищає їх рішення використовувати титули. Герцог та герцогиня також наполягали на тому, що питання з королем Чарльзом було "врегульовано на якийсь час", незважаючи на те, що пара розкрила це лише вчора. Кажуть, що Його Величність сказав принцу Гаррі, що його дітям буде дозволено називатися принцом та принцесою у приватній бесіді після похорону королеви минулого року.

"Титули дітей належать їм за народженням з того часу, як їх дідусь став монархом". Це питання вже давно вирішене за погодженням з Букінгемським палацом", – заявив представник Сассексов.

Чи використовуватиме Меган і Гаррі титули своїх дітей, поки невідомо. Після серії їхніх скандальних інтерв'ю, виходу документального фільму "Гаррі та Меган" та книги мемуарів "Запасної" між Сассексами та королівською родиною пролягла глибока прірва. І якщо король Карл III ще якось намагався простягнути своєму синові оливкову гілку примирення, то принц Вільям, схоже, зовсім не має наміру миритися з братом, який дозволив собі чимало зайвих одкровень не тільки про нього, а й про його дружину, принцесу Уельську.

Раніше Фокус писав, що Букінгемський палац все ж таки запросив принца Гаррі та Меган Маркл на коронацію, проте вони поки що жодної відповіді не дали. Таке рішення монарха викликало шквал критики з боку шанувальників королівської родини.