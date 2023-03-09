Дети принца Гарри и Меган Маркл получили королевские титулы

Ранее поклонники королевской семьи призывали принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских титулов. Теперь же их дети – официально принц и принцесса.

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В Букингемском дворце обновили веб-сайт королевской семьи Великобритании и внесли в линию преемственности детей принца Гарри и Меган Маркл: Арчи и Лилибет. Согласно обнародованной информации, дети официально признаны принцем и принцессой и занимают 6 и 7 место в очереди на британский престол.

Если раньше они значились как "мастер" и "мисс" Маунтбэттен-Виндзор, то теперь они "принц Арчи Сассекский" и "принцесса Лилибет Сассекская".

Принц Арчи и принцесса Лилибет на шестом и седьмом месте в очереди на престол Фото: royal.uk

Это произошло вскоре после того, как их родители из Калифорнии заявили, что Арчи и Лилибет имеют "право по рождению" называться принцем и принцессой в заявлении, защищающем их решение использовать титулы. Герцог и герцогиня также настаивали на том, что вопрос с королем Чарльзом был "урегулирован на какое-то время", несмотря на то, что пара раскрыла это только вчера. Говорят, что Его Величество сказал принцу Гарри, что его детям будет разрешено называться принцем и принцессой в частной беседе после похорон королевы в прошлом году.

"Титулы детей принадлежат им по рождению с тех пор, как их дедушка стал монархом". Этот вопрос уже давно решен по согласованию с Букингемским дворцом", – заявил прессе представитель Сассексов.

Будут ли Меган и Гарри использовать титулы своих детей, пока неизвестно. После серии их скандальных интервью, выхода документального фильма "Гарри и Меган" и книги мемуаров "Запасной" между Сассексами и королевской семьей пролегла глубокая пропасть. И если король Карл III еще как-то пытался протянуть своему сыну оливковую ветвь примирения, то принц Уильям, похоже, совершенно не намерен мириться с братом, который позволил себе немало лишних откровений не только о нем, но и о его жене, принцессе Уэльской.

Ранее Фокус писал, что Букингемский дворец все же пригласил принца Гарри и Меган Маркл на коронацию, однако они пока что никакого ответа не дали. Такое решене монарха вызвало шквал критики со стороны поклонников королевской семьи.