Королевские поклонники отреагировали на приглашение принца Гарри и Меган Маркл на коронацию

Фанаты британских роялов неоднозначно восприняли известие о будущем присутствии скандальной пары на официальном событии 6 мая 2023 года.

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Королевские поклонники разделились в своих мыслях по поводу новости о приглашении на коронацию Карла III принца Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Hello Magazine.

Представитель герцогов Сассекских сказал: "Я могу подтвердить, что герцог недавно получил письмо по электронной почте от офиса Его Величества относительно коронации. Немедленное решение о том, будут ли герцог и герцогиня присутствовать, мы пока не разглашаем".

Новость о приглашении скандальной пары разделила королевских поклонников.

"Это палка с двумя концами вне зависимости от того, что они решат сделать", — утверждал один пользователь Twitter.

Второй сказал: "Супер! Я надеюсь, что Гарри и Меган скоро примут решение посетить коронацию его отца. Я поддерживал H&M (Гарри и Меган — ред.) с самого начала. Гарри недавно сказал в интервью: "Мяч на их поле". Ну, Гарри, теперь мяч передан тебе в знак доброй воли. Тебе следует идти".

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Коллаж: Фокус

Третий заявил: "Гарри может пойти, если захочет… это его семья, но он должен оставить Меган и детей подальше".

Еще один пришел к выводу: "#Коронация будет более счастливым событием без #МеганМаркл и #ПринцаГарри @RoyalFamily, хотя ни один отец не хочет отпускать своих детей на такие важные события, что понятно".

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Напомним, почему на самом деле король Карл III выселил принца Гарри и Меган Маркл из Фрогмора.

Также Фокус писал о ситуации, во время которой принц Гарри боялся потерять Меган Маркл.