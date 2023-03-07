Королівські шанувальники відреагували на запрошення принца Гаррі та Меган Маркл на коронацію

Фанати британських роялів неоднозначно сприйняли звістку про майбутню присутність скандальної пари на офіційній події 6 травня 2023.

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Королівські шанувальники розділилися у своїх думках щодо новини про запрошення на коронацію Карла ІІІ принца Гаррі та Меган Маркл. Про це пише Hello Magazine.

Представник герцогів Сассекських сказав: "Я можу підтвердити, що герцог нещодавно отримав листування електронною поштою від офісу Його Величності щодо коронації. Негайне рішення про те, чи герцог і герцогиня будуть присутні, ми наразі не розголошуємо".

Новина про запрошення скандальної пари розділила королівських шанувальників.

"Це палка з двома кінцями незалежно від того, що вони вирішать зробити", — стверджував один користувач Twitter.

Другий сказав: "Супер! Я сподіваюся, що Гаррі та Меган швидко приймуть рішення відвідати коронацію його батька. Я підтримував H&M (Гаррі та Меган — ред.) з самого початку. Гаррі нещодавно сказав в інтерв’ю: "М’яч на їхньому полі". Ну, Гаррі, тепер м’яч передано тобі в знак доброї волі. Тобі варто йти".

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Колаж: Фокус

Третій заявив: "Гаррі може піти, якщо захоче…це його родина, але він повинен залишити Меган і дітей подалі".

Ще один дійшов висновку: "#Коронація буде щасливішою подією без #МеганМаркл і #ПринцаГаррі @RoyalFamily, хоча жоден батько не хоче відпускати своїх дітей на такі важливі події, що зрозуміло".

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty

Нагадаємо, чому насправді король Карл ІІІ виселив принца Гаррі та Меган Маркл з Фрогмору.

Також Фокус писав про ситуацію, під час якої принц Гаррі боявся втратити Меган Маркл.