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Королівські шанувальники відреагували на запрошення принца Гаррі та Меган Маркл на коронацію

Принц Гаррі та Меган Маркл, Принц Гаррі та Меган Маркл на коронації карла, коронація чарльза, король карл, король чарльз
Фото: Getty Images | Принц Гаррі та Меган Маркл

Фанати британських роялів неоднозначно сприйняли звістку про майбутню присутність скандальної пари на офіційній події 6 травня 2023.

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Королівські шанувальники розділилися у своїх думках щодо новини про запрошення на коронацію Карла ІІІ принца Гаррі та Меган Маркл. Про це пише Hello Magazine.

Представник герцогів Сассекських сказав: "Я можу підтвердити, що герцог нещодавно отримав листування електронною поштою від офісу Його Величності щодо коронації. Негайне рішення про те, чи герцог і герцогиня будуть присутні, ми наразі не розголошуємо".

Новина про запрошення скандальної пари розділила королівських шанувальників.

"Це палка з двома кінцями незалежно від того, що вони вирішать зробити", — стверджував один користувач Twitter.

Другий сказав: "Супер! Я сподіваюся, що Гаррі та Меган швидко приймуть рішення відвідати коронацію його батька. Я підтримував H&M (Гаррі та Меган — ред.) з самого початку. Гаррі нещодавно сказав в інтерв’ю: "М’яч на їхньому полі". Ну, Гаррі, тепер м’яч передано тобі в знак доброї волі. Тобі варто йти".

Принц Гаррі та Меган Маркл Fullscreen
Принц Гаррі та Меган Маркл
Фото: Колаж: Фокус

Третій заявив: "Гаррі може піти, якщо захоче…це його родина, але він повинен залишити Меган і дітей подалі".

Ще один дійшов висновку: "#Коронація буде щасливішою подією без #МеганМаркл і #ПринцаГаррі @RoyalFamily, хоча жоден батько не хоче відпускати своїх дітей на такі важливі події, що зрозуміло".

Принц Гаррі та Меган Маркл Fullscreen
Принц Гаррі та Меган Маркл
Фото: Getty

Нагадаємо, чому насправді король Карл ІІІ виселив принца Гаррі та Меган Маркл з Фрогмору.

Також Фокус писав про ситуацію, під час якої принц Гаррі боявся втратити Меган Маркл.