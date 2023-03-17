Коронація Карла ІІІ відбудеться 6 травня 2023 року.

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69-річна американська акторка та телеведуча Опра Вінфрі прокоментувала запрошення принца Гаррі та Меган Маркл на коронацію Карла ІІІ. Про це пише New York Post.

Знаменитість поспілкувалася зі своєю подругою Гейл Кінг у програмі CBS Mornings, щоб обговорити цю тему.

"Як ви думаєте, вони повинні йти, ви думаєте, що вони не повинні йти? Це те, що ви хотіли б прокоментувати? Я слухаю", — запитала Кінг.

"Я думаю, що вони повинні робити те, що вони вважають найкращим для себе та своєї родини. Ось що я думаю", — відповіла Вінфрі.

"Ось що зводиться до: "Що, на вашу думку, є правильним для вас?"

Опра також швидко помітила, що вона не розмовляла з парою щодо їх відвідування коронації.

"Вони не питали мене про мою думку", — зізналася телеведуча.

Як відомо, Опра Вінфрі відвідала весілля герцога та герцогині Сассекських у 2018 році.

Колишня американська акторка і менший син Карла ІІІ також у 2021 році дали вибухове інтерв’ю Вінфрі після їхнього виходу з королівської родини.

Останніми місяцями було багато припущень, чи принца Гаррі та його дружину запросять на офіційну коронацію британського монарха цієї весни.

Нагадаємо, Меган Маркл знала, на що йде, вступаючи у шлюб з членом королівської родини Великобританії.

Також Фокус писав про хрестини другої дитини принца Гаррі та Меган Маркл.