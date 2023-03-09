Меган Маркл вышла в свет после объявления новых королевских титулов Арчи и Лилибет

Меган Маркл была замечена впервые с тех пор, как было подтверждено, что ее и принца Гарри дети будут известны, как принц Арчи и принцесса Лилибет.

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Меган Маркл присоединилась к друзьям на бранче в Западном Голливуде, чтобы отметить Международный женский день, всего через несколько часов после того, как Арчи и Лилибет получили титулы принца и принцессы. Об этом пишет The Mirror.

В заявлении Сассексов 21-месячная девочка упоминается как "принцесса Лилибет Диана", что впервые демонстрирует, что пара решила воспользоваться своим правом использовать титул принцессы для Лилибет через шесть месяцев после вступления на трон короля Карла в сентябре прошлого года. Малыша Арчи, соответственно, теперь будут называть принцем.

Улыбающаяся Меган, одетая во все черное, в темных солнцезащитных очках, белых туфлях без шнурков и с черно-белой сумочкой, была замечена на выходе из ресторана Gracias Madre в Западном Голливуде.

На веб-сайте Archewell Foundation было подтверждено, что Меган вчера посетила благотворительную организацию Harvest Home, которая помогает предоставлять жилье и поддержку психического благополучия будущим матерям, которые столкнулись с такими проблемами, как насилие в семье, употребление наркотиков и бездомность.

Меган и организация создали детский бутик, устроили обед и сделали пожертвование на благотворительность.

Ранее стало известно, но Гарри и Меган попросили покинуть их британский дом коттедж Фрогмор.

Но им позволили там остановиться, если они все-таки приедут на коронацию Карла. Они подтвердили, что получили приглашение. Но не сообщили, приедут ли в мае в Великобританию.