Меган Маркл вийшла у світ після оголошення нових королівських титулів Арчі та Лілібет

Меган Маркл помітили вперше з того часу, як було підтверджено, що діти її та принца Гаррі будуть відомі як принц Арчі та принцеса Лілібет.

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Меган Маркл приєдналася до друзів на бранчі в Західному Голлівуді, щоб відзначити Міжнародний жіночий день, лише через кілька годин після того, як Арчі та Лілібет отримали титули принца та принцеси. Про це пише The Mirror.

У заяві Сассексів 21-місячна дівчинка згадується як "принцеса Лілібет Діана", що вперше демонструє, що пара вирішила скористатися своїм правом використовувати титул принцеси для Лілібет через шість місяців після вступу на трон короля Карла у вересні минулого року. Малюка Арчі, відповідно, тепер називатимуть принцом.

Посміхнена Меган, одягнена в усе чорне, у темних сонцезахисних окулярах, білих туфлях без шнурків і з чорно-білою сумочкою, була помічена на виході з ресторану Gracias Madre в Західному Голлівуді.

На сайті Archewell Foundation було підтверджено, що Меган учора відвідала благодійну організацію Harvest Home, яка допомагає надавати житло та підтримку психічного благополуччя майбутнім матерям, які зіткнулися з такими проблемами як насильство в сім'ї, вживання наркотиків і бездомність.

Меган і організація створили дитячий бутик, влаштували обід і зробили пожертву на благодійність.

Раніше стало відомо, що Гаррі та Меган попросили залишити їхній британський будинок котедж Фрогмор.

Але їм дозволили там зупинитися, якщо вони таки приїдуть на коронацію Карла. Вони підтвердили, що отримали запрошення, проте не повідомили, чи приїдуть у травні до Великобританії.