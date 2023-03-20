Перемовини між королівською родиною Великобританії та скандальними герцогами Сассекськими продовжуються.

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Озвучена умова, за якої принц Гаррі та Меган Маркл відвідають коронацію Карла ІІІ у травні 2023. Про це пише New York Post.

Однією з перших вимог меншого сина британського короля та його дружини було виділення їм окремого місця на балконі Букінгемського палацу. Проте, як відомо, такий привілей мають право отримати лише чинні члени королівської родини, а Гаррі та Меган склали свої обовʼязки ще на початку 2020 року.

"Палац намагається закінчити перемовини швидше, тому що це може призвести до хаосу", — розповідає джерело видання. За словами інсайдера, британські рояли роблять усе можливе, аби герцоги Сассекські, попри все, відвідали офіційну подію 6 травня 2023, адже їхня відсутність може завдати більшої шкоди репутації королівської родини.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Зокрема джерело зазначило, що принц Гаррі та колишня американська акторка наполягають, аби їх запросили в Букінгемський палац разом з іншими.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Зазначимо, що після смерті Єлизавети ІІ на престол зійшов її старший син Карл ІІІ. Тим часом діти герцогів Сассекських, Арчі та Лілібет, отримали нові королівські титули.

Нагадаємо, Меган Маркл зʼявилася на публіці після отримання її дітьми нових королівських титулів.

Також Фокус писав про коментар Опри Вінфрі щодо запрошення герцогів Сассекських на коронацію британського монарха.