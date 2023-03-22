Принц Гарри и Меган Маркл не примут участие в коронации Карла ІІІ: детали

Скандальной паре не нашлось места в сценарии официального события.

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Принц Гарри и Меган Маркл не примут участие в коронации Карла III, которая запланирована на 6 мая 2023 года. Об этом пишет Deadline.

Как сообщают источники, для младшего сына новоиспеченного британского монарха и его супруги нет места в коронационном шествии от Вестминстерского аббатства до Букингемского дворца – одной из главных частей церемонии.

Если Гарри и Меган согласятся прибыть в Лондон в начале мая (чего еще не произошло), они смогут лишь наблюдать за действом со стороны.

Кроме герцогов Сассекских, "вне сценария" остались принц Эндрю и его дочери — Евгения и Беатрис.

Тем временем принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта, принц Луи и принц Джордж точно присоединятся к официальному шествию за королем и королевой-консортом после того, как старший сын покойной Елизаветы II официально примет власть в аббатстве.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Восхождение на престол Карла III запланировано на 6 мая 2023 года. Такую дату выбрали неспроста, ведь в этот день в 2019 родился первенец принца Гарри и Меган Маркл — принц Арчи.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, годовалую дочь принца Гарри и Меган Маркл тайно крестили в их доме.

Также Фокус писал о комментарии телеведущей Опры Уинфри о вероятном присутствии принца Гарри и Меган Маркл на коронации Карла ІІІ.