Принц Гаррі та Меган Маркл не візьмуть участі в коронації Карла ІІІ: деталі

Скандальній парі не знайшлося місця в сценарії офіційної події.

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Принц Гаррі та Меган Маркл не візьмуть участі в коронації Карла ІІІ, яка запланована на 6 травня 2023. Про це пише Deadline.

Як повідомляють джерела, для меншого сина новоспеченого британського монарха та його дружини немає місця в коронаційній ході від Вестмінстерського абатства до Букінгемського палацу — одній з головних частин церемонії.

Якщо Гаррі та Меган усе-таки погодяться прибути до Лондона на початку травня (чого ще не сталося), вони зможуть лише спостерігати за дійством зі сторони.

Окрім герцогів Сассекських, "поза сценарієм" залишилися принц Ендрю та його доньки — Євгенія та Беатріс.

Тим часом принц Вільям, Кейт Міддлтон, принцеса Шарлотта, принц Луї та принц Джордж точно приєднаються до офіційної ходи за королем та королевою-консортом після того, як старший син покійної Єлизавети ІІ офіційно прийме владу в абатстві.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty

Сходження на престол Карла ІІІ заплановано на 6 травня 2023. Таку дату обрали неспроста, адже в цей день у 2019 народився первісток принца Гаррі та Меган Маркл — принц Арчі.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, однорічну доньку принца Гаррі та Меган Маркл таємно хрестили в їхньому будинку.

Також Фокус писав про коментар телеведучої Опри Вінфрі щодо ймовірної присутності принца Гаррі та Меган Маркл на коронації Карла ІІІ.