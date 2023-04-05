Принц Гарри хотел увидеться с отцом во время визита в Лондон, но тот "был занят"

Герцог Сассекский вернулся домой 27 марта, чтобы предстать перед судом в связи с иском о взломе телефона против ряда британских изданий.

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Король Карл III не смог уделить время своему младшему сыну во время недавней поездки принца Гарри в Соединенное Королевство. Об этом пишет US Magazine.

"Видимо, [Гарри] пытался увидеться с королем Карлом, но король Карл сказал, что он слишком занят", — рассказал королевский эксперт Александр Ларман.

38-летний герцог Сассекский вернулся домой 27 марта 2023 года, чтобы предстать перед судом в связи с иском о взломе телефона против ряда британских изданий.

Как известно, муж Меган Маркл остался во Фрогморе, пока был в городе по делам, несмотря на то, что его 74-летний отец в прошлом месяце выгнал его из королевской собственности.

Два дня спустя после этого Карл III и 75-летняя королева-консорт Камилла появились в Германии для своей первой поездки в роли британских монархов. Несмотря на то, что они упустили возможность увидеть друг друга, все еще есть надежда на примирение на будущей коронации монарха 6 мая.

Король Карл III и принц Гарри Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Хотя 41-летний Гарри и его жена еще не объявили, будут ли они посещать церемонию, Ларман говорит, что он был бы "удивлен", если бы супруги пропустили такой великий день.

"Если он [не] пойдет на коронацию, он по сути скажет: "У меня больше никогда не будет отношений со своей семьей", — считает эксперт.

Хотя членов королевской семьи в изгнании могут встретить "холодно", если они посетят мероприятие, другие эксперты опасаются, что негативная реакция из-за их отсутствия будет гораздо хуже.

Король Карл III, королева-консорт Камилла и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, дресс-код на коронации Карла ІІІ нарушит многовековые традиции королевской семьи Великобритании.

Также Фокус писал о комментарии эксперта по языку телодвижений касательно принца Гарри.