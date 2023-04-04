Эксперт рассказала, когда принц Гарри впервые выдал проблемы в отношениях с семьей

Еще на этапе помолвки принца Гарри и Меган Маркл между ними и королевской семьей пробежал холодок.

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Проблемы в отношениях Гарри с его семьей имели место еще в период его отношений с Меган Маркл, до свадьбы, и первые звоночки грядущих скандалов прозвучали в конце 2017 году, когда будущие супруги дали телеинтервью после помолвки. По словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, уже тогда младший сын короля дал понять, что родственники были не в восторге от его выбора. Об этом она рассказала в свежей беседе с Express.co.uk.

Во время интервью журналисты спросили пару об их отношениях, а у Гарри поинтересовались реакцией его семьи.

"Возможно, у короля Карла III был свой мучительный момент "Что бы ни значило в любви" во время его собственного интервью по поводу помолвки, но когда его имя всплывает во время интервью его сына, Гарри, кажется, дает такой же красноречивый намек на проблемы или раскол, только с отцом и братом, а не с будущей женой Меган. Говорили, что первые проблемы между Гарри и Уильямом возникли во время их злополучного интервью "Великолепной четверки", когда Гарри спрашивали о каких-либо разногласиях, и он делал паузу, когда Уильям очень решительно отвечал "да". Но во время интервью Гарри и Меган можно увидеть почти идентичный язык тела Гарри и Меган, когда Гарри спрашивают, каково было рассказывать отцу и брату о своей помолвке", – обращает внимание Джеймс.

По словам Джуди, у герцога и герцогини были очень разные сигналы языка тела, когда их спросили о Ее покойном Величестве королеве Елизавете II.

"Когда ранее в интервью упоминалась покойная королева, ответы Гарри и Меган были мгновенными, восторженными и теплыми. Однако, когда речь заходила о Чарльзе и Уильяме, была длинная, говорящая и ненужная пауза с некоторыми сложными невербальными сигналами, которые предполагают, что за кулисами не все было хорошо. До этого момента Меган уверенно отвечала на многие вопросы, но здесь она поворачивалась к Гарри, чтобы посмотреть в его лицо, как будто ожидая его ответа, как она делала во время интервью "Великолепной четверки"", – отмечает єксперт.

Принц отреагировал на вопрос быстрым морганием, затем посмотрел вниз.

"Затем он смотрит в сторону, как будто вспоминая момент, и его губы сжимаются, а не шевелятся. Гарри как будто он размышляет, рассказывать все или нет. Он изображает асимметричную улыбку, которая предполагает, что он мог бы сказать больше", – поясняет Джеймс.

Что касается Меган, то ее язык тела тоже о многом говорил:

"Меган нервно хихикнула, а Гарри поднял брови. Гарри даже частично повторил вопрос, который, наряду с паузой, был классическим затягиванием времени. Затем мы видим два жеста прикосновения к себе, частично обрезанные, когда он трогает лицо и трет рот, чтобы показать желание спрятаться… От самого вопроса можно было бы легко избавиться парой вежливых слов и улыбкой, но Гарри, кажется, борется. В конце концов он говорит "захватывающе", и Меган смотрит вниз, а мышцы ее челюсти работают, чтобы показать некоторый дискомфорт. Гарри внезапно, кажется, цепляется за Кейт как за спасательный плот для более легкого ответа. "Кэтрин была потрясающей", — говорится с некоторым искренним энтузиазмом, и Меган кивает: "Она замечательная". Но Гарри спросили и о его отце. Здесь он использует дергающий жест, говоря о "чаях" с гримасой рта, прежде чем снова переключиться на своих "бабушек и дедушек" с гораздо менее сложной улыбкой любви и одобрения", – подытожила Джуди.

Ранее Фокус писал, что эксперт по языку тела Даррен Стэнтон раскрыл прессе, какие на самом деле отношения между принцем Гарри и его женой.