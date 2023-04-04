Експертка розповіла, коли принц Гаррі вперше видав проблеми у стосунках із сім'єю

Ще на етапі заручин принца Гаррі та Меган Маркл між ними та королівською родиною пробіг холодок.

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Проблеми у стосунках Гаррі з його родиною мали місце ще в період його роману з Меган Маркл, до весілля, і перші дзвіночки подальших скандалів пролунали наприкінці 2017 року, коли майбутнє подружжя дало телеінтерв'ю після заручин. За словами експертки з мови тіла Джуді Джеймс, вже тоді молодший син короля дав зрозуміти, що родичі були не в захваті від його вибору. Про це вона розповіла у новій бесіді з Express.co.uk.

Під час інтерв'ю журналісти запитали пару про їхні стосунки, а у Гаррі поцікавилися реакцією його родини.

"Можливо, у короля Карла III був свій болісний момент "Що б не означало в коханні" під час його власного інтерв'ю з приводу заручин, але коли його ім'я спливає під час інтерв'ю його сина, Гаррі, здається, дає такий же промовистий натяк на проблеми або розкол, тільки з батьком і братом, а не з майбутньою дружиною Меган... Говорили, що перші проблеми між Гаррі та Вільямом виникли під час їхнього злощасного інтерв'ю "Чудової четвірки", коли Гаррі запитували про якісь розбіжності, і він робив паузу, коли Вільям дуже рішуче відповідав "так". Але під час інтерв'ю Гаррі і Меган можна побачити майже ідентичну мову тіла пари, коли Гаррі запитують, як було розповідати батькові та братові про свої заручини", — звертає увагу Джеймс.

За словами Джуді, у герцога і герцогині були дуже різні сигнали мови тіла, коли їх запитали про Її Величність покійну королеву Єлизавету II.

Коли раніше в інтерв'ю згадувалася покійна королева, відповіді Гаррі і Меган були миттєвими, захопленими і теплими. Меган впевнено відповідала на багато запитань, але тут вона поверталася до Гаррі, щоб подивитися в його обличчя, ніби чекаючи його відповіді, як вона робила під час інтерв'ю "Чудової четвірки"", — зазначає експертка.

Принц відреагував на запитання швидким кліпанням, потім глянув униз.

"Потім він дивиться убік, ніби згадуючи момент, і його губи стискаються, а не ворушаться. Гаррі ніби він розмірковує, розповідати все чи ні. Він зображує асиметричну посмішку, яка припускає, що він міг би сказати більше", — пояснює Джеймс.

Що стосується Меган, то її мова тіла теж багато про що говорила:

"Меган нервово хихикнула, а Гаррі підняв брови. Гаррі навіть частково повторив запитання, яке, поряд з паузою, було класичним затягуванням часу. Потім ми бачимо два жести дотику до себе, частково обрізані, коли він торкається обличчя і тре рота, щоб показати бажання сховатися… Запитання можна було б легко позбутися парою ввічливих слів і усмішкою, але Гаррі, здається, бореться, врешті-решт він каже "захоплююче", і Меган дивиться вниз, а м'язи її щелепи працюють, щоб показати деякий дискомфорт. "Кетрін була приголомшливою", — говориться з деяким щирим ентузіазмом, і Меган киває: "Вона чудова". Але Гаррі запитали і про його батька. Тут він використовує нервовий жест., говорячи про "чаї" з гримасою рота, перш ніж знову переключитися на своїх "бабусь і дідусів" з набагато менш складною посмішкою любові та схвалення", — підсумувала Джуді.

Раніше Фокус писав, що експерт з мови тіла Даррен Стентон розкрив пресі, які насправді стосунки між принцом Гаррі та його дружиною.