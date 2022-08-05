Експертка з мови тіла пояснила, які стосунки у принца Гаррі та Меган Маркл насправді

Мова тіла герцога та герцогині Сассекських говорить про те, що вони впевнені у своїх почуттях одне до одного.

Принца Гаррі та Меган Маркл часто критикують за зайвий прояв почуттів на публіці, намагаючись довести, що їхні емоції підроблені. Нещодавно недоброзичливці розкритикували відео, на якому герцог Сассекський нібито демонструє роздратування того, що Меган Маркл тримає його за руку. Припущення про те, що між британським спадкоємцем престолу та його дружиною натягнуті стосунки вирішила розвіяти експерт із мови тіла Даррен Стентон. Про це пише Daily Express.

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Експертка зазначила, що кілька разів спостерігала, як пара поводиться на публіці. Даррен уважно стежила за мовою їхніх жестів і зробила висновок, що між подружжям справді є іскра.

Контрольною ознакою, яка говорить про те, що вони повністю "впевнені у своїх стосунках", став вираз обличчя Меган Маркл у квітні 2022 року під час Ігор Нескорених. За словами Даррен, коли Меган вийшла з Гаррі на публіку, на її обличчі було "справжнє вираження щастя".

Експерт вважає, що пара демонструє модернізацію монархії, виявляючи на публіці справжні емоції. Вони не бояться показати світові, що люблять одне одного, а Меган є справжньою опорою для свого чоловіка.

За словами експертки, під час Ігор Нескорених принц Гаррі дуже нервував, проте Меган ніжно взяла його за руку, щоб заспокоїти. Таким чином вона запропонувала підтримку, якої потребував її чоловік, і він відчув себе краще.

Дії герцогині Сассекської говорять про те, що, незважаючи на те, що принц Гаррі є членом королівської сім'ї, а отже знає, як потрібно поводити себе на публіці, у нього все ще бувають моменти, коли він виявляє занепокоєння або невпевненість. І в такі моменти він "дивиться на Меган як на свою опору", — підкреслила Даррен.

За словами експертки, пара поводиться впевнено, коли йде, тримаючись за руки, а поцілунок принца Гаррі та Меган Маркл на сцені, за який їх критикували, був моментом прояву їхніх справжніх почуттів.

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