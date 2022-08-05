Эксперт по языку тела объяснила, какие отношения у принца Гарри и Меган Маркл на самом деле

Язык тела герцога и герцогини Сассекских говорит о том, что они уверены в своих чувствах друг к другу.

Принца Гарри и Меган Маркл часто критикуют за излишнее проявление чувств на публике, пытаясь доказать, что их эмоции поддельны. Недавно недоброжелатели раскритиковали видео, на котором герцог Сассекский якобы демонстрирует раздражение от того, что Меган Маркл держит его за руку. Предположения о том, что между британским наследником престола и его супругой натянутые отношения решила развеять эксперт по языку тела Даррен Стэнтон. Об этом пишет Daily express.

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Эксперт отметила, что несколько раз наблюдала, как пара ведет себя на публике. Даррен внимательно следила за языком их жестов и сделала вывод, что между супругами действительно есть искра.

Контрольным признаком, который говорит о том, что они полностью "уверены в своих отношениях", стало выражение лица Меган Маркл в апреле 2022 во время Игр Непокоренных. По словам Даррен, когда Меган вышла с Гарри на публику, на ее лице было "истинное выражение счастья".

Эксперт считает, что пара демонстрирует модернизацию монархии, проявляя на публике настоящие эмоции. Они не боятся показать миру, что любят друг друга, а Меган выступает настоящей опорой для своего супруга.

По словам эксперта, во время Игр Непокоренных принц Гарри сильно нервничал, однако Меган нежно взяла его за руку, чтобы успокоить. Таким образом она предложила поддержку, в которой нуждался ее муж, и он почувствовал себя лучше.

Действия герцогини Сассекской говорят о том, что, несмотря на то, что принц Гарри член королевской семьи, а значит знает, как нужно вести себя на публике, у него все еще бывают моменты, когда он проявляет беспокойство или неуверенность. И в такие моменты он "смотрит на Меган как на свою опору" — подчеркнула Даррен.

По словам эксперта, пара ведет себя уверенно, когда идет, держась за руки, а поцелуй принца Гарри и Меган Маркл на сцене, за который их критиковали, был моментом проявления их истинных чувств.

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