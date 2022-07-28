Что Елизавета II на самом деле говорит про Меган Маркл

Королевский биограф Том Бауэр рассказал, как монарх отзывается о супруге принца Гарри за закрытыми дверями.

Недавно вышел очередной шедевр королевского биографа Тома Бауэра — книга о жизни герцогов Сассекских под названием "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами". Отрывки из биографии знаменитых супругов, опубликованные в СМИ, наделали много шуму.

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В книге Бауэр не щадил принца Гарри и Меган Маркл, рассказывая о том, как герцогиня Сассекские вышла замуж за британского наследника ради славы и извела всю семью претензиями.

Одной из ключевых тем, которые затронул публицист в своем шедевре, стали отношения Меган Маркл с Елизаветой II. Как, оказалось, Ее Величество сильно недолюбливает герцогиню Сассекскую.

Как пишет издание Express, цитируя Бауэра, когда Меган отказалась от поездки на похороны герцога Эдинбургского из-за беременности, Елизавета воскликнула: "Слава богу, она не приедет!". И все это не просто так.

Как известно, поначалу королева вела себя очень сдержано по отношению к возлюбленной внука. Когда на тот момент еще будущая супруга принца Гарри стала активно рассказывать журналистам о романе с британским наследником, чтобы попасть на обложку Vanity Fair, во дворце провели с ней серьезную разъяснительную беседу. Говорят, герцогиня Сассекская устроила истерику и с того момента начала жаловаться на недостаток свободы при дворе.

После случая с обложкой королева пригласила Меган Маркл на чай. На их встрече присутствовала Анджела Келли — персональный стилист королевы и ее ближайшая подруга, почти никогда не покидающая монарха. Королева говорила Меган, что жизнь при дворе подходит не всем. По одной из версий, Елизавета II якобы предлагала Меган отложить свадьбу на год, чтобы лучше изучить особенности жизни при дворе. Однако Меган понимала, что вытащила счастливый билет и второго такого шанса уже не будет.

По словам королевского биографа, интервью стало громом среди ясного неба и вызвало сенсационный интерес к малоизвестной актрисе. После случившегося Ее Величество больше не смогла сохранять нейтральность по отношению к Меган Маркл. Она по-прежнему следовала правилам хорошего тона, приглашая герцогиню Сассекскую на важные семейные мероприятия. А в тесном кругу позволяла себе озвучивать то, что на самом деле думает о супруге своего внука.

Фокус ранее писал о том, какие скандальные подробности рассказал королевский биограф Том Бауэр о визите Меган Маркл в Руанду.