Що Єлизавета II насправді говорить про Меган Маркл

Королівський біограф Том Бауер розповів, як монарх відгукується про дружину принца Гаррі за зачиненими дверима.

Нещодавно вийшов черговий шедевр королівського біографа Тома Бауера — книга про життя герцогів Сассекських під назвою "Помста: Меган, Гаррі та війна між Віндзорами". Уривки з біографії знаменитого подружжя, опубліковані в ЗМІ, наробили багато галасу.

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У книзі Бауер не щадив принца Гаррі та Меган Маркл, розповідаючи про те, як герцогиня Сассекська вийшла заміж за британського спадкоємця заради слави та засипала всю сім'ю претензіями.

Однією з ключових тем, якої торкнувся публіцист у своєму шедеврі, стали стосунки Меган Маркл із Єлизаветою II. Як, виявилося, Її Величність сильно недолюблює герцогиню Сассекську.

Як пише видання Express, цитуючи Бауера, коли Меган відмовилася від поїздки на похорон герцога Единбурзького через вагітність, Єлизавета вигукнула: "Слава богу, вона не приїде!" І все це не просто так.

Як відомо, спочатку королева поводилася дуже стримано стосовно коханої онука. Коли на той момент ще майбутня дружина принца Гаррі почала активно розповідати журналістам про роман із британським спадкоємцем, щоб потрапити на обкладинку Vanity Fair, у палаці провели з нею серйозну роз'яснювальну бесіду. Говорять, герцогиня Сассекська влаштувала істерику та з того моменту почала скаржитися на брак волі при дворі.

Після випадку з обкладинкою королева запросила Меган Маркл на чай. На їхній зустрічі була присутня Анджела Келлі — персональна стилістка королеви та її найближча подруга, яка майже ніколи не залишає монарха. Королева казала Меган, що життя при дворі підходить не всім. За однією з версій, Єлизавета II нібито пропонувала Меган відкласти весілля на рік, щоб краще вивчити особливості життя при дворі. Однак Меган розуміла, що витягла щасливий квиток, і другого такого шансу вже не буде.

За словами королівського біографа, інтерв'ю стало громом серед ясного неба та викликало сенсаційний інтерес до маловідомої акторки. Після того, що сталося, Її Величність більше не змогла зберігати нейтральність щодо Меган Маркл. Вона, як і раніше, дотримувалася правил гарного тону, запрошуючи герцогиню Сассекську на важливі сімейні заходи. А в тісному колі дозволяла собі озвучувати те, що насправді думає про дружину свого онука.

Фокус раніше писав, які скандальні подробиці розповів королівський біограф Том Бауер про візит Меган Маркл у Руанду.