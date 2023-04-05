Принц Гаррі хотів побачитися з батьком під час візиту до Лондона, але той "був зайнятий"

Герцог Сассекський повернувся додому 27 березня, щоб постати перед судом у зв’язку з позовом про злом телефону проти низки британських видань.

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Король Карл III не зміг приділити час своєму молодшому сину під час нещодавньої поїздки принца Гаррі до Сполученого Королівства. Про це пише US Magazine.

"Мабуть, [Гаррі] намагався побачитися з королем Карлом, але король Карл сказав, що він надто зайнятий", — розповів королівський експерт Олександр Ларман.

38-річний герцог Сассекський повернувся додому 27 березня 2023, щоб постати перед судом у зв’язку з позовом про злом телефону проти низки британських видань.

Як відомо, що чоловік Меган Маркл залишився у Фрогморі, поки був у місті у справах, попри те, що його 74-річний батько минулого місяця вигнав його з королівської власності.

Через два дні після цього Карл ІІІ і 75-річна королева-консорт Камілла з’явилися в Німеччині для своєї першої поїздки в ролі британських монархів. Попри те, що вони втратили можливість побачити одне одного, усе ще є надія на примирення на майбутній коронації монарха 6 травня.

Король Карл ІІІ та принц Гаррі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Хоча 41-річний Гаррі та його дружина ще не оголосили, чи будуть вони відвідувати церемонію, Ларман каже, що він був би "здивований", якби подружжя пропустило такий великий день.

"Якщо він [не] піде на коронацію, він, по суті, скаже: "У мене більше ніколи не будуть стосунків зі своєю родиною", — вважає експерт.

Хоча членів королівської родини у вигнанні можуть зустріти "холодно", якщо вони відвідають захід, інші експерти побоюються, що негативна реакція через їх відсутність буде набагато гіршою.

Король Карл ІІІ, королева-консорт Камілла та принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, дрес-код на коронації Карла ІІІ порушить багатовікові традиції королівської родини Великобританії.

Також Фокус писав про коментар експертки з мови рухів тіла щодо принца Гаррі.