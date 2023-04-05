Дрес-код коронації Карла ІІІ порушить усталені традиції королівської родини

Новий дрес-код відповідає "прагненню монарха до стриманої церемонії, яка відображає ставлення громадськості до королівської родини".

Related video

Стало відомо, який буде дрес-код на коронації британського монарха Карла ІІІ у травні 2023. Про це пише The Telegraph.

У новому звіті про офіційну подію розкрито скорочений дрес-код, який королівська особа вимагає для деяких відвідувачів, і це дає підказку про те, як гості заходу будуть виглядати 6 травня 2023.

Членам Палати лордів — другої палати парламенту Великої Британії — було наказано відмовитися від спеціальних оздоблених хутром коронаційних мантій і віночків на користь простих мантій, які вони одягають під час відкриття парламенту щороку.

Оскільки у більшості немає власної мантії, їм дозволено позичити її в парламенті, якщо вони того захочуть.

Якщо ці гості вирішать бути ще менш офіційними, вони можуть носити "стандартний діловий одяг" відповідно до запрошень.

Такий дрес-код є серйозним порушенням традиції, оскільки зазвичай члени Палати лордів одягнені в темно-червоні оксамитові мантії з білими хутряними комірами під час коронації, як на церемонії королеви Єлизавети II у 1953 році.

Коронація Єлизавети ІІ Фото: Royal Collection Trust

Вони також носять невелику корону, яка вказує на їх ранг у британському суспільстві, причому кожна корона відрізняється за стилем.

Як відомо, герцог носить кільце з "вісьмома листочками полуниці", а найпростіший дизайн — пов’язка з "шістьма срібними кульками" — призначений для барона, найнижчого рангу.

Новий дрес-код відповідає "прагненню монарха до стриманої церемонії, яка відображає ставлення громадськості до королівської родини та бажання уникнути надмірностей під час кризи вартості життя".

Оскільки члени Палати лордів можуть носити діловий одяг замість корон, ймовірно, що решта родини може наслідувати цей приклад.

Король Карл ІІІ та королева-консорт Камілла Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон може не одягнути тіару на коронацію Карла ІІІ.

Також Фокус писав про ймовірний вибір тіари для Меган Маркл.