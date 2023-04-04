Кейт Міддлтон може не одягнути тіару на коронацію Карла ІІІ: у чому причина

Принцеса Уельська може вперше порушити багатовічну традицію королівської родини.

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Кейт Міддлтон може не одягнути тіару на коронацію Карла ІІІ у травні 2023. Про це пише Page Six.

Повідомляється, що принцесу Уельську чекає важкий вибір, оскільки з’явилися повідомлення про те, що королівська особа може не одягнути очікуваний блискучий головний убір на коронацію свого тестя, короля Карла III, яка відбудеться 6 травня.

Наразі в Букінгемський палаці розмова про це ще "триває", адже 41-річна дружина принца Вільяма потенційно може порушити традицію та піти без тіари на історичну церемонію у Вестмінстерському абатстві.

Тіари історично носили жінки-члени королівської родини, а також жінки-аристократки на коронаціях, а молоді принцеси Єлизавета (пізніше королева Єлизавета II) і Маргарет навіть носили крихітні золоті корони на коронації свого батька в 1937 році.

Однак цей можливий розрив із традицією для принцеси не є несподіванкою для деяких королівських експертів.

Королева Єлизавети ІІ та її тіара Фото: Royal Collection Trust

"З огляду на те, що Карл прагне сучасної коронації, було б логічно, що він вибере для офіційного дня дрес-код, який не включає діадеми", — розповідає королівський історик Джессіка Сторощук, додаючи, що "дуже можливо" принцеса Уельська та інші члени родини обійдуться без блискучих головних уборів.

Кейт Міддлтон Фото: Getty

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям проводять більше часу з дітьми.

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