Кейт Міддлтон і принц Вільям взяли відпустку, щоб більше часу проводити з дітьми

Фанати королівської родини будуть розчаровані, оскільки принц і принцеса Уельські деякий час не з'являтимуться на публіці.

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Хоча принц Вільям і Кейт Міддлтон, а також їхні діти, є найпопулярнішими членами королівської родини Великобританії, якийсь час вони, швидше за все, не з'являтимуться на публіці. Але причина тому дуже мила. Про це пише Yahoo.

Кейт і Вільям взяли відпустку, щоб більше часу проводити зі своїми дітьми: принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Останні тижні королівського подружжя були дуже напруженими, але тепер вони збираються веселитись, як звичайна родина. У школі Ламбрук, де навчаються Джордж і Шарлотта, почалися великодні канікули, тож принц та принцеса Уельські забрали своїх дітей з Віндзорського замку, на території якого розташована їхня резиденція — котедж Аделаїда.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Сім'я принца Уельського часто проводить шкільні канікули у своєму будинку в Норфолку, Анмер-Холл. Хоча в минулому році вони, як повідомляється, були помічені на лижному курорті у Куршевелі, Франція.

Кейт раніше казала про те, як важливо проводити час із сім'єю, тому не дивно, що наступного тижня ми не побачимо її та принца Вільяма на публічних заходах.

Вона сказала: "Проводити час разом — це такий важливий аспект сімейного життя. Я, як мати, дуже ціную прості сімейні моменти, такі як спільні ігри на свіжому повітрі".

Королівська сім'я зазвичай святкує Великдень, відвідуючи церковну службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорі, що вони й зробили минулого року.

Їхні плани на великодню неділю 2023 року, яка припадає на неділю 9 квітня, Букінгемський палац ще не оголосив, але цілком імовірно, що вони дотримуватимуться традицій.

Тож, на той час, швидше за все королівська родина возз'єднається. Минулого року на великодній службі були присутні лише принц Джордж та принцеса Шарлотта. Але з урахуванням того, що чотирирічний принц Луї останнім часом відвідує більше королівських заходів, цілком імовірно, що наймолодший член сім'ї принца Уельського може приєднатися до батьків, як це вже робив на Різдво.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми на Різдво Фото: Getty Images

Цей Великдень стане першим, який король Карл відзначить без матері. Ця подія відбудеться всього за чотири тижні до його довгоочікуваної церемонії коронації, яка відбудеться 6 травня і транслюватиметься у всьому світі.

Напередодні Великодня король Карл і королева-консорт Камілла відвідають церковну службу в Йоркському соборі в четвер, 6 квітня, де Його Величність роздасть "Чисті гроші".

Це традиція. Загалом король роздасть пам'ятні срібні монети 74 чоловікам та 74 жінкам, щоб віддячити їм за їхню службу у місцевих спільнотах. Чому саме 74? Тому що саме стільки років виповнилося монархові.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найяскравіші виходи у світ принцеси Шарлотти.