Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли отпуск, чтобы больше времени проводить с детьми

Фанаты королевской семьи будут разочарованы, так как принц и принцесса Уэльские некоторое время не будут появляться на публике.

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Хоть принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также их дети, являются самыми популярными членами королевской семьи Великобритании, некоторое время они, скорей всего не будут появляться на публике. Но по очень милой причине. Об этом пишет Yahoo.

Кейт и Уильям взяли отпуск, чтобы больше времени проводить со своими детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Последние недели королевской четы были очень напряженными, но теперь они собираются веселиться, как обычная семья. В школе Ламбрук, где обучаются Джордж и Шарлотта, начались пасхальные каникулы, так что принц и принцесса Уэльские забрали своих детей из Виндзорского замка, на территории которого расположена их резиденция – коттедж Аделаида.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Семья принца Уэльского часто проводит школьные каникулы в своем доме в Норфолке, Анмер-Холле. Хотя в прошлом году они, как сообщается, были замечены на лыжном курорте в Куршевеле, Франция.

Кейт ранее говорила о том, как важно проводить время с семьей, поэтому неудивительно, что на следующей неделе мы не увидим ее и принца Уильяма на публичных мероприятиях.

Она сказала: "Проводить время вместе — это такой важный аспект семейной жизни. Я, как мать, очень дорожу простыми семейными моментами, такими как совместные игры на свежем воздухе".

Королевская семья обычно празднует Пасху, посещая церковную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре, что они и сделали в прошлом году.

Их планы на пасхальное воскресенье 2023 года, которое приходится на воскресенье 9 апреля, Букингемский дворец еще не объявил, но вполне вероятно, что они будут следовать традиции.

Так что, к тому времени, скорей всего королевская семья воссоединится. В прошлом году на пасхальной службе присутствовали только принц Джордж и принцесса Шарлотта. Но с учетом того, что четырехлетний принц Луи в последнее время посещает больше королевских мероприятий, вполне вероятно, что самый молодой член семьи принца Уэльского может присоединиться к родителям, как он это уже делал на Рождество.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми на Рождество Фото: Getty Images

Эта Пасха станет первой, которую король Карл отметит без матери. Это событие произойдет всего за четыре недели до его долгожданной церемонии коронации, которая состоится 6 мая и будет транслироваться по всему миру.

В преддверии Пасхи король Карл и королева-консорт Камилла посетят церковную службу в Йоркском соборе в четверг, 6 апреля, где Его Величество раздаст "Чистые деньги".

Это традиция. Всего король раздаст памятные серебряные монеты 74 мужчинам и 74 женщинам, чтобы отблагодарить их за их службу в местных сообществах. Почему именно 74? Потому что именно столько лет исполнилось монарху.

Напомним, ранее Фокус писал о самых ярких выходах в свет принцессы Шарлотты.