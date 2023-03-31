Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли отпуск, чтобы больше времени проводить с детьми
Фанаты королевской семьи будут разочарованы, так как принц и принцесса Уэльские некоторое время не будут появляться на публике.
Хоть принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также их дети, являются самыми популярными членами королевской семьи Великобритании, некоторое время они, скорей всего не будут появляться на публике. Но по очень милой причине. Об этом пишет Yahoo.
Кейт и Уильям взяли отпуск, чтобы больше времени проводить со своими детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Последние недели королевской четы были очень напряженными, но теперь они собираются веселиться, как обычная семья. В школе Ламбрук, где обучаются Джордж и Шарлотта, начались пасхальные каникулы, так что принц и принцесса Уэльские забрали своих детей из Виндзорского замка, на территории которого расположена их резиденция – коттедж Аделаида.
Семья принца Уэльского часто проводит школьные каникулы в своем доме в Норфолке, Анмер-Холле. Хотя в прошлом году они, как сообщается, были замечены на лыжном курорте в Куршевеле, Франция.
Кейт ранее говорила о том, как важно проводить время с семьей, поэтому неудивительно, что на следующей неделе мы не увидим ее и принца Уильяма на публичных мероприятиях.
Она сказала: "Проводить время вместе — это такой важный аспект семейной жизни. Я, как мать, очень дорожу простыми семейными моментами, такими как совместные игры на свежем воздухе".
Королевская семья обычно празднует Пасху, посещая церковную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре, что они и сделали в прошлом году.
Их планы на пасхальное воскресенье 2023 года, которое приходится на воскресенье 9 апреля, Букингемский дворец еще не объявил, но вполне вероятно, что они будут следовать традиции.
Так что, к тому времени, скорей всего королевская семья воссоединится. В прошлом году на пасхальной службе присутствовали только принц Джордж и принцесса Шарлотта. Но с учетом того, что четырехлетний принц Луи в последнее время посещает больше королевских мероприятий, вполне вероятно, что самый молодой член семьи принца Уэльского может присоединиться к родителям, как он это уже делал на Рождество.
Эта Пасха станет первой, которую король Карл отметит без матери. Это событие произойдет всего за четыре недели до его долгожданной церемонии коронации, которая состоится 6 мая и будет транслироваться по всему миру.
В преддверии Пасхи король Карл и королева-консорт Камилла посетят церковную службу в Йоркском соборе в четверг, 6 апреля, где Его Величество раздаст "Чистые деньги".
Это традиция. Всего король раздаст памятные серебряные монеты 74 мужчинам и 74 женщинам, чтобы отблагодарить их за их службу в местных сообществах. Почему именно 74? Потому что именно столько лет исполнилось монарху.
Напомним, ранее Фокус писал о самых ярких выходах в свет принцессы Шарлотты.