Топ-5 самых ярких выходов принцессы Шарлотты вместе с Кейт Миддлтон

Маленькая принцесса уже в свои семь лет является иконой стиля и некоторые ее образы становятся очень популярными.

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Принцессе Шарлотте всего семь лет, а она уже задает тренды. Один ее выход в свет приносит британской казне неплохой доход, а сама она уже может считаться иконой стиля.

Если принцесса появляется в каком-то наряде, он тут же становится очень популярным и моментально раскупается на онлайн-площадках. Но некоторые модные выходы Шарлотты стали популярней других и привлекли внимание таблоидов.

Обычно они гармонирую с образами ее матери, Кейт Миддлтон, и их можно назвать идеальными для девочки ее лет. Впрочем, в таких нарядах могла ходить и ее прабабушка, покойная королева Елизавета. Кейт Миддлтон выбирает для дочки классические элегантные вещи, которые иногда дополняются знаковыми украшениями, зачастую, из королевской коллекции. Впрочем, когда Кейт показывает неофициальные фото своих детей, то становится ясно, что одеваются они как обычные малыши их лет.

Например, Шарлотта любит джинсовые шорты и комбинезоны.

Фокус собрал топ-5 модных выходов принцессы Шарлотты.

Бордовое пальто

Принцесса Шарлотта и ее рождественский образ Фото: Getty Images

Это пальто принцесса Шарлотта надевала дважды за последнее время на Рождественские праздники. Пальто простого покроя, но с оригинальными деталями, вроде бархатной отделки на воротнике и карманах.

Образ девочки был дополнен плотными колготками и туфельками Мэри-Джейн на плоской подошве. И главное, этот наряд отлично гармонировал с образом ее матери и ее братьев.

Траур на похоронах Елизаветы II

Принцесса Шарлотта на похоронах прабабушки Фото: Getty Images

Похороны королевы Елизаветы были печальным событием. Но образы членов королевской семьи также привлекли внимание. Принцесса Шарлотта Родители выбрали для девочки пальто от бренда Ancar с бархатным воротником и пуговицами, туфли Manuela de Juan Shoes и шляпку с широкими полями и небольшим бантом от британского бренда Jane Taylor.

Это был первый раз, когда Шарлотта появилась в головном уборе, как и взрослые дамы – члены королевской семьи. И как все они, которые своими украшениями отдали дань уважения королеве, она также надела особую брошь: в виде подковы, ведь ее прабабушка очень любила лошадей.

Полосатое платье

Принцесса Шарлотта и ее знаменитое полосатое платье Фото: Getty Images

Один из самых сенсационных образов принцессы Шарлотты, в котором она появилась на Играх Содружества в Бирмингеме в прошлом году.

Простое летнее платьице в полоску с белым отложным воротничком от бренда Rachel Riley, которое стоило около 40 фунтов, было раскуплено моментально. И в очередной раз подтвердило, что "эффект Шарлотты" – это серьезный модный тренд.

Цветочное платье

Принцесса Шарлотта в цветочном платье Фото: Getty Images

На праздновании Платинового юбилея дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон были в центре внимания. И наряды Шарлотты снова оказались в топе продаж. Как и очаровательное платье с цветочным принтом от бренда Amaia. Это один из самых любимых детских брендов Кейт Миддлтон. Его, к слову, предпочитает и Меган Маркл. Она даже надела в платье от этого бренда свою дочь Лилибет Диану для первого официального фото.

Голубое платье

Принцесса Шарлотта с братьями на балконе Букингемского дворца Фото: Getty Images

На мероприятии Trooping The Colour в прошлом году принцесса Шарлотта появилась в, пожалуй, одном из самых очаровательных летних образов для девочки ее лет.

Легкое голубое платье от португальского бренда Patachou производит одежду для детей до 14 лет. И платье, в котором принцесса блистала рядом со своими братьями, стоило около 60 фунтов. Оно отличается простым и изящным дизайном, а украшает его маленький бантик на воротнике.

Напомним, ранее Фокус писал о том, когда принцесса Шарлотта может примерить свою первую тиару. И что это будет за тиара. Поклонники маленькой принцессы могут быть разочарованы, так как это может произойти не раньше ее свадьбы.